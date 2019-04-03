親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

文字直播／客場再戰樂天 王柏融先發挑戰連4場安打

不可輕忽！氣象局：今天或三天內 恐發生規模5餘震

彰北彰南捷運統統要推 王惠美：今天不做明天會後悔

2019-04-03 12:02聯合報 記者劉明岩╱即時報導

去年彰化縣長選舉時，軌道建設是藍綠攻防焦點，現任縣長王惠美當時提出南彰化建捷運政見更是爭議焦點，王惠美在今天就職百日，特別針對軌道建設進度提出說明，強調彰北及彰南捷運路網的推動的必要性，彰北捷運可行性研究評估並在昨天決標，至於國發會退回的彰化市鐵路高架化，已向國發會提出補充報告，王惠美希望縣籍立委共同來爭取。

縣政府今天上午的「彰化縣軌道建設辦理進度」記者會，由王惠美親自主持，工務處長林漢斌簡報時，針對臺中捷運綠線延伸計畫，縣府團隊與臺中市政府已達成共識，依原計畫繼續推動，全部經費138億，彰化縣將負擔69億。

林漢斌說，台中市政府並已在今年3月21日函請交通部盡速召開委員會審議，配合鐵路高架後新增的金馬車站，將與臺中捷運綠線G20站共構，金馬車站未來也將成為未來捷運鹿港線之起點，成為三鐵共構的車站。

至於彰北捷運路網的推動方面，中央補助800萬元辦理的捷運鹿港線可行性研究評估，已在昨天評選出專業廠商，未來捷運鹿港線將規劃行經彰化市中心，及打鐵厝綜合開發專區、水五金產業區及彰濱工業區，可帶動沿線各重大產業園區及鹿港鎮的發展。

在彰南捷運路網推動方面，縣府在3月12日函文向交通部爭取補助南彰化捷運路廊可行性研究經費，交通部未意補助，縣府決定自籌800萬元辦理可行性研究評估，預計在6月前啟動評估工作。

南彰捷運的規劃，將以「員林-溪湖-二林線」為優先路廊，銜接現有的臺鐵員林站、高鐵彰化站、溪湖及田尾，形成彰南「一環一樞紐」捷運系統，並以臺鐵員林站為中心，延伸至溪湖、二林，將可實質有效帶動二林中科與二林精密機械產業園區及彰南花卉園區的發展。

王惠美強調，目前台鐵與高鐵都在東彰化，並沒有一條銜接到西邊，而在二林中科精密園區預計有5萬的就業人口數，無法僅單靠二溪路進去，更需要有一條從員林、埔心、溪湖到二林的捷運，透過鐵路網到員林進而銜接捷運，可以吸引從台中及雲林地區的人上來就業並讓彰化子弟在地就業，可以讓區域平衡、讓產業找到人才、讓優秀子弟留在地方。

在彰南捷運路網未完成前，王惠美強調，為提供民眾便利的交通服務，縣府規劃調整既有公車路線成為捷運路線的先導公車，引進新形象智慧型公車資訊系統，強化公車服務內容，以提高大眾運輸的使用率。

至於去年12被國發會退回的彰化市鐵路高架化計畫，王惠美表示，縣府已在3月15日提供補充報告，報請交通部轉呈行政院審查，倘若可行性研究順利通過審查，全案將進入綜合規劃階段，縣府也將同步配合擬定變更彰化市都市計畫草案，宣告高架化工程進入實質開發程序。

彰化縣政府今天上午的「彰化縣軌道建設辦理進度」記者會，由縣長王惠美主持，宣示彰北...
彰化縣政府今天上午的「彰化縣軌道建設辦理進度」記者會，由縣長王惠美主持，宣示彰北及彰南捷運路網以及彰化鐵路高架化推動的必要性。記者劉明岩／攝影
分享
彰化縣政府今天上午的「彰化縣軌道建設辦理進度」記者會，由縣長王惠美主持，宣示彰北...
彰化縣政府今天上午的「彰化縣軌道建設辦理進度」記者會，由縣長王惠美主持，宣示彰北及彰南捷運路網以及彰化鐵路高架化推動的必要性。記者劉明岩／攝影
分享
彰化縣政府今天上午的「彰化縣軌道建設辦理進度」記者會，由縣長王惠美（中）主持，宣...
彰化縣政府今天上午的「彰化縣軌道建設辦理進度」記者會，由縣長王惠美（中）主持，宣示彰北及彰南捷運路網以及彰化鐵路高架化推動的必要性。記者劉明岩／攝影
分享
針對引發爭議的彰南捷運路網，彰化縣政府今天也提出初步路線規劃。記者劉明岩／攝影
針對引發爭議的彰南捷運路網，彰化縣政府今天也提出初步路線規劃。記者劉明岩／攝影
分享

捷運王惠美鹿港
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

「大咖到鞋子穿不下」要來看花博 盧秀燕：邀到韓國瑜

2019-04-03 10:24

石岡男子車故障求救無門 警道路救援婉謝咖啡

2019-04-03 09:47

高雄要發大財 台中有新路取名「富翁街」

2019-04-03 08:48

「豬屎味」臭翻整條路 南投當地人：臭到已經麻痺了

2019-04-03 08:47

逆境向上自強兒童 彰家扶表揚

2019-04-02 23:57

中科有iBike了…新設3站 前30分鐘免費

2019-04-02 23:48

擴星摘星／青創？文創？盼定位清楚

2019-04-02 23:45

勞工權益基金是什麼？台中申領不多 將多宣導

2019-04-02 23:43

協助青年創業增點增補助 台中擴大辦理摘星

2019-04-02 23:41

執政100天民調兩極 盧秀燕：會好好努力

2019-04-02 23:13

鞋破不敢說、老房膠帶補強 自強兒童克服逆境受表揚

2019-04-02 17:10

彰化走在最前頭 健保給付9億全面消滅C肝

2019-04-02 16:04

台電擬設太陽光電生變數 說明會上居民離席

2019-04-02 15:55

中科有iBike了 30分鐘內免費

2019-04-02 15:12

清明連假到台中車站 接送旅客路線看這邊

2019-04-02 15:12

影／台中海巡艇巡邏 海豚家族伴遊

2019-04-02 12:00

與神同行！大甲媽遶境有Q版媽祖螢幕提供道路資訊

2019-04-02 11:50

石岡柴犬走失 小鎮社群動員接力找回

2019-04-02 11:22

清明連假到 中市府：小心日租套房違法不安全

2019-04-02 10:09

隨行大甲媽遶境常見腳起水泡 醫師教你如何做

2019-04-02 09:01

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

芭樂丟圳溝！大陸來訂42貨櫃芭樂 韓國瑜：彷彿及時雨

2019-04-02 16:45

高市路口標線竟是簡體字 綠委酸：今天不是愚人節吧

2019-04-02 20:03

高雄芭樂價差次級品丟水溝 居民：不該拿水圳出氣

2019-04-02 12:21

新北美女議員驚傳離婚 李倩萍否認：被媒體消費了

2019-04-03 11:02

高雄路口簡體字「待轉區」 晚上已修正恢復繁體字

2019-04-02 21:57

陳吉仲：芭樂價格一周內回穩 否則可把我攆走

2019-04-02 16:47

池上整排原生火刺木遭砍除 鄉民嘆：只有金城武樹才是樹

2019-04-02 16:37

芭樂丟棄高雄美濃水圳引起重視 商販：沒賣完才丟掉

2019-04-02 17:07

銅鑼千株桑葚免費採 晚到就沒了

2019-04-02 12:19

深埋地底古蹟重見天日 新竹水道取水口展示館啟用

2019-04-02 14:28

高市大寮所女警流利外語 助菲籍母子尋親

2019-04-02 12:50

「待轉區」寫成簡體字 高市養工處：廠商不知哪找的字版

2019-04-02 20:33

為了解遷村問題和勞工心聲 韓國瑜4月要夜宿大林蒲

2019-04-02 15:51

「豬屎味」臭翻整條路 南投當地人：臭到已經麻痺了

2019-04-03 08:47

春吶移師高雄 墾丁旅宿兩樣情

2019-04-02 23:30

驚！就職100天好忙 盧秀燕「快被家人放棄了」

2019-04-03 09:38

國小女童10秒可剖一顆蚵神技 背後有洋蔥

2019-04-02 15:44

「大咖到鞋子穿不下」要來看花博 盧秀燕：邀到韓國瑜

2019-04-03 10:24

遭爆無性10年離婚 美女議員：不值得討論

2019-04-03 11:30

影／「林右昌指派我一個任務」 林佳龍破梗允諾

2019-04-02 18:46

「錨─泊」定錨基隆 斑駁、腐鏽船體現藍光

2019-04-02 14:32

高雄要發大財 台中有新路取名「富翁街」

2019-04-03 08:48

黃偉哲上任後 首波區長異動名單出爐

2019-04-02 16:42

就職百日 侯友宜：當副市長時都不行 現在怎麼都可以？

2019-04-03 11:03

清明連假到台中車站 接送旅客路線看這邊

2019-04-02 15:12

光電廠說明會 台南七股居民集體退席

2019-04-02 23:38

他無償擔任攝影、空拍義工 用空拍機協助消防局搜救

2019-04-02 13:50

咪咪幼兒園捐住警器 學童贈「加油英雄」匾感謝消防局

2019-04-02 20:41

彰化走在最前頭 健保給付9億全面消滅C肝

2019-04-02 16:04

新竹市西大路地下道超過40年 正妹議員爭取翻新

2019-04-02 14:22

這裡生態超豐富 竟有近10種螢火蟲出沒

2019-04-02 16:29

徵召韓國瑜選總統要表態？ 嘉義市長：要以民意為前提

2019-04-03 10:06

墾丁音樂季場次大縮水 旅宿業幾家歡樂幾家愁

2019-04-02 15:35

影／嘉義市長拚經濟 創造120人就業機會

2019-04-02 14:11

台南議員6選區重新驗票 74張爭議票待認定

2019-04-02 18:23

孫大千批翁章梁 梅山鄉會總幹事回擊不知種茶的辛苦

2019-04-02 19:18

台電擬設太陽光電生變數 說明會上居民離席

2019-04-02 15:55

執政100天民調兩極 盧秀燕：會好好努力

2019-04-02 23:13

消防車一路跟著垃圾車跑 原來是為了這件事

2019-04-03 08:29

清明連假加墾丁音樂季 4、5日南下是「地雷區」

2019-04-02 14:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top