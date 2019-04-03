彰北彰南捷運統統要推 王惠美：今天不做明天會後悔

2019-04-03 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



去年彰化縣長選舉時，軌道建設是藍綠攻防焦點，現任縣長王惠美當時提出南彰化建捷運政見更是爭議焦點，王惠美在今天就職百日，特別針對軌道建設進度提出說明，強調彰北及彰南捷運路網的推動的必要性，彰北捷運可行性研究評估並在昨天決標，至於國發會退回的彰化市鐵路高架化，已向國發會提出補充報告，王惠美希望縣籍立委共同來爭取。

縣政府今天上午的「彰化縣軌道建設辦理進度」記者會，由王惠美親自主持，工務處長林漢斌簡報時，針對臺中捷運綠線延伸計畫，縣府團隊與臺中市政府已達成共識，依原計畫繼續推動，全部經費138億，彰化縣將負擔69億。

林漢斌說，台中市政府並已在今年3月21日函請交通部盡速召開委員會審議，配合鐵路高架後新增的金馬車站，將與臺中捷運綠線G20站共構，金馬車站未來也將成為未來捷運鹿港線之起點，成為三鐵共構的車站。

至於彰北捷運路網的推動方面，中央補助800萬元辦理的捷運鹿港線可行性研究評估，已在昨天評選出專業廠商，未來捷運鹿港線將規劃行經彰化市中心，及打鐵厝綜合開發專區、水五金產業區及彰濱工業區，可帶動沿線各重大產業園區及鹿港鎮的發展。

在彰南捷運路網推動方面，縣府在3月12日函文向交通部爭取補助南彰化捷運路廊可行性研究經費，交通部未意補助，縣府決定自籌800萬元辦理可行性研究評估，預計在6月前啟動評估工作。

南彰捷運的規劃，將以「員林-溪湖-二林線」為優先路廊，銜接現有的臺鐵員林站、高鐵彰化站、溪湖及田尾，形成彰南「一環一樞紐」捷運系統，並以臺鐵員林站為中心，延伸至溪湖、二林，將可實質有效帶動二林中科與二林精密機械產業園區及彰南花卉園區的發展。

王惠美強調，目前台鐵與高鐵都在東彰化，並沒有一條銜接到西邊，而在二林中科精密園區預計有5萬的就業人口數，無法僅單靠二溪路進去，更需要有一條從員林、埔心、溪湖到二林的捷運，透過鐵路網到員林進而銜接捷運，可以吸引從台中及雲林地區的人上來就業並讓彰化子弟在地就業，可以讓區域平衡、讓產業找到人才、讓優秀子弟留在地方。

在彰南捷運路網未完成前，王惠美強調，為提供民眾便利的交通服務，縣府規劃調整既有公車路線成為捷運路線的先導公車，引進新形象智慧型公車資訊系統，強化公車服務內容，以提高大眾運輸的使用率。