高雄要發大財 台中有新路取名「富翁街」
高雄市長韓國瑜高喊高雄發大財，台中市則將出現「富翁街」。台中市豐原區都市計畫11-11道路即將完工，地方人及民代初步決定，將結合富陽路與翁子里等在地地名，把這條道路命名為「富翁街」期盼這條道路通車後，平安順暢、大家發財。
台中市豐原區都市計畫11-11道路，早在6年前由當時擔任豐原區長的市議員張瀞分及立法委員江啟臣奔走，向台中市前市長胡志強及中央爭取，內政部營建署納入生活圈道路系統建設計畫，工程幾經波折，終於將在下個月完工。
豐原區戶政事務所召開命名及門牌整編協調會，地方人士初步達成共識，將這條道路命名為「富翁街」。
市議員張瀞分表示，過去豐原區南田里到翁子里區域內聯絡道路不健全，只能經由富陽路銜接豐勢路段，常常塞車，11-11道路即將完工通車，可望有效紓解車流。
張瀞分還笑說，「富翁街」這個路名充滿喜氣與朝氣，希望未來交通順暢、大家發大財。
立委江啟臣說，豐原區都市計畫11-11道路非常重要，也在國道四號台中環線豐原潭子段的豐原端交流道影響範圍內，未來可紓解交流道往市區車流的聯絡道路，他樂見11-11道路完工方便通行，還有個吉利的路名。
豐原戶政事務所主任劉賢智表示，11-11道路連接富陽路，也經過翁子里，取名為「富翁街」很在地化，當地里鄰長及居民對路名達成共識後，戶政事務所將送市政府核定並且公告，接著再由市府相關單位設置路牌及門牌。
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