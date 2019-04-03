高雄要發大財 台中有新路取名「富翁街」

2019-04-03 08:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜高喊高雄發大財，台中市則將出現「富翁街」。台中市豐原區都市計畫11-11道路即將完工，地方人及民代初步決定，將結合富陽路與翁子里等在地地名，把這條道路命名為「富翁街」期盼這條道路通車後，平安順暢、大家發財。

台中市豐原區都市計畫11-11道路，早在6年前由當時擔任豐原區長的市議員張瀞分及立法委員江啟臣奔走，向台中市前市長胡志強及中央爭取，內政部營建署納入生活圈道路系統建設計畫，工程幾經波折，終於將在下個月完工。

豐原區戶政事務所召開命名及門牌整編協調會，地方人士初步達成共識，將這條道路命名為「富翁街」。

市議員張瀞分表示，過去豐原區南田里到翁子里區域內聯絡道路不健全，只能經由富陽路銜接豐勢路段，常常塞車，11-11道路即將完工通車，可望有效紓解車流。

張瀞分還笑說，「富翁街」這個路名充滿喜氣與朝氣，希望未來交通順暢、大家發大財。

立委江啟臣說，豐原區都市計畫11-11道路非常重要，也在國道四號台中環線豐原潭子段的豐原端交流道影響範圍內，未來可紓解交流道往市區車流的聯絡道路，他樂見11-11道路完工方便通行，還有個吉利的路名。