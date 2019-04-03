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「豬屎味」臭翻整條路　當地人：臭到已經麻痺了

2019-04-03 08:47聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣草屯鎮中潭公路是鎮內重要道路，但旭光高中至南開科大路段近期飄散著濃濃「豬屎味」，臭到用路人只能摀著口鼻、屏息通過，經瞭解，兇手竟是行道樹「掌葉蘋婆」，這一臭至少得臭上半個月才會結束。

草屯鎮公所指出，掌葉蘋婆原產地在熱帶亞洲、非洲、澳洲等地，因枝條平展、樹蔭廣，因此成行道樹種，鎮內中正路旭光高中至南開科大就種了一整排，多數時間沒有特殊氣味，唯獨4月前後的開花期，其深紅色小花透出難聞的腐臭味。

每年的掌葉蘋婆開花期，濃厚的「豬屎味」總是臭翻整條路，有的用路人好奇張望尋找臭味來源，但更多人是捏著鼻子快步離開，還曾有民眾誤以為有流浪犬貓等屍體藏在附近，而到旭光高中對面的草屯警分局報案，盼找出源頭、改善空汙。

「臭到已經麻痺了！」實際上，當地民眾、草屯警分局員警、旭光高中師生和家長等對這臭味早已產生抗體，練就不怕臭的功夫，旭光高中秘書李錫鑫說，校園最靠近行道樹的就是行政單位，所以多數行政人員對這臭味已經聞到無動於衷了。

草屯警分局也是習以為常，值班台員警提到，剛開始也被臭到霧煞煞，面對民眾報案也不知道怎麼回應，但現在都知道是行道樹「掌葉蘋婆」的小紅花發威，只要有人問不僅能說出原因，甚至還能以「豬屎花」、「雞屎花」等偏名快速回應。

草屯公所則表示，每年3月底至4月初都是「掌葉蘋婆」的開花季節，雖說至少會臭上半個月，但臭味無毒；而這段期間樹上除會掉落充滿惡臭的小紅花，其果實也會落地，民眾若細細觀察可發現破裂的果實像顆愛心，紅花也很精緻可愛。

南投縣草屯鎮中潭公路旭光高中至南開科大段飄散豬屎味，源頭是「掌葉蘋婆」的小紅花。...
南投縣草屯鎮中潭公路旭光高中至南開科大段飄散豬屎味，源頭是「掌葉蘋婆」的小紅花。是記者賴香珊／攝影
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南投縣草屯鎮中潭公路旭光高中至南開科大路段行道樹「掌葉蘋婆」破裂的果實像顆愛心。...
南投縣草屯鎮中潭公路旭光高中至南開科大路段行道樹「掌葉蘋婆」破裂的果實像顆愛心。記者賴香珊／攝影
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南投縣草屯鎮中潭公路旭光高中至南開科大路段近期飄散著濃濃「豬屎味」。記者賴香珊／...
南投縣草屯鎮中潭公路旭光高中至南開科大路段近期飄散著濃濃「豬屎味」。記者賴香珊／攝影
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行道樹非洲愛心
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