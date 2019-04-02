埔里日收廚餘逾7噸 中央核定4800萬購買設備改善

2019-04-02 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



非洲豬瘟疫病問題嚴峻，國內部分縣市禁止廚餘餵豬，南投縣雖非禁廚餘縣市，但地方仍嚴陣以待，埔里鎮公所規劃改善廚餘處理場，經中央核定4800萬元購置高效廚餘設備，將成縣內首個有合格處理設備的鄉鎮。

埔里公所指出，鎮內家戶和餐飲業所製造的廚餘均由公所清潔隊回收集中處理，日收廚餘量約7至10噸，熟廚餘後委託外縣市合格畜牧場經高溫處理後餵豬，蔬菜、果皮等生廚餘等則製成酵素或堆肥可供綠美化使用。

但受非洲豬瘟影響，廚餘未來恐全面禁止養豬，為免廚餘成環境問題，埔里公所未雨綢繆，計畫添購乾燥脫水、磁選機、破碎機、鏟裝機及清運車等高效廚餘處理設備，在清潔隊旁興建半密閉式處理場，盼提升地方廚餘自理能力。

埔里清潔隊表示，近年國內倡垃圾減量，廚餘禁扔焚化爐，只好盡力將廚餘製成肥料或酵素，但一般處理廚餘製作成堆肥約需3個月，時間長又不好聞，反觀高效處理僅需半個月即成堆肥，時間短還能節省堆置空間，鎮內規劃添購相關設備。