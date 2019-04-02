吸引年輕人參加 大甲媽結合網路推線上遶境

2019-04-02 18:34 中央社 台中2日電



為吸引更多年輕人參加傳統宗教盛會，大甲鎮瀾宮除推出多款文創小物，更與網路遊戲公司聯手推出線上遶境活動，了解媽祖遶境小知識，希望傳統宗教盛會結合新科技擦出新火花。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動已有百年歷史，近年來除吸引傳統香客相隨，也有不少外國人、年輕族群加入遶境行列，為讓傳統宗教文化向下紮根，吸引更多年輕人加入，鎮瀾宮聯手多家廠商，推出多種文創商品。

鎮瀾宮與橘子集團合作，集結線上遊戲、支付、電商等多家公司，打造「beanfun！媽祖趣遶境」系列活動，開發媽祖保庇專區以及線上求籤詩的服務。無法隨行遶境的民眾可登入成為網路香客，透過「遶境趣」了解大甲媽祖遶境的小知識。

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，希望大甲媽遶境進香活動可以帶動年輕化，大家在平台一起迎熱鬧。「beanfun！錢包」營運長洪紹軒指出，希望更多年輕人了解遶境文化，讓遶境文化再上另層巔峰。

大甲媽祖遶境路程長達340公里，貫穿中部沿海台中、彰化、雲林、嘉義等四縣市，許多香客虔誠相隨，為紓解徒步辛勞，鎮瀾宮聯手某知名品牌萬金油，在遶境沿途藥局，提供信眾免費體驗，有效消除疲勞痠痛、搞定蚊蟲咬傷。