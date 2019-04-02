鞋破不敢說、老房膠帶補強 自強兒童克服逆境受表揚

2019-04-02 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化溪洲溪陽國中鄭塏霖由祖父撫養，家中經濟不佳，曾穿破了鞋也捨不得要求買新鞋，但他成績優異，今年還獲得全校語文演講比賽第一名，將代表學校參加全縣國中語文演講比賽；芳苑草湖國中陳思樺的父母在養雞場工作，她國小一年級就學著自己搭公車上學，曾到雞場、夜市幫忙，他們都在逆境中展現韌性，兒童節前夕接受彰化家扶中心自強兒童表揚。

彰化家扶今年從縣內26鄉鎮市所扶助的3229位兒少中，甄選出10位勤奮向學成績優異或具孝悌事蹟、友愛恭謙、品德優良等的自強兒童。

國一生鄭塏霖從小由祖父母帶大，與阿嬤感情很好，阿嬤卻在三年前因病過世，阿公肩負起照顧他與姊姊的責任，但因阿公已65歲加上須接送姊弟倆，無法外出工作，家中經濟賴政府與家扶中心協助，鄭塏霖知道家中處境，鞋穿壞了不忍告訴阿公，深怕鞋子太貴增加家人負擔，直到阿公發現，看在大人眼裡相當心疼。

鄭塏霖的口語表達能力佳，在國小訓練下台風穩健，常參加國語文與台語競賽，2017年度獲得彰化縣語文競賽決賽國語國小學生組第五名。他說，能有好的成績都是大家幫忙，希望能做好份內的事，不讓家人擔心，現在受外界協助，希望未來也能幫助別人。

國一生陳思樺有做雞蛋料理的好手藝，全自父母因工作常帶蛋回家，自己動手DIY，她也曾跟著母親到雞場做包蛋工作，到夜市幫忙父母擺攤，希望減輕家人的辛勞。

陳思樺參加「彰化家扶劍道才藝隊」，在女生中表現數一數二，比賽獲獎無數，去年獲得縣長盃劍道錦標賽國中女子基礎動作組第一名及女子個人競技組第二名。