助青年就業創業 台中成立青年事務股

2019-04-02 16:56 中央社 台中2日電



台中市長盧秀燕今天表示，台中市勞工局今年將先成立「青年事務股」，待明年經費及員額到位後再成立「青年事務科」，積極推動青年就業與創業業務。

台中市政府今天在霧峰區舉辦行動市政會議，台中市勞工局長吳威志會中進行「創新人才培育暨青創產業輔導計畫」專案報告。

會後盧秀燕走訪位於霧峰區的光復新村青創基地，與青年聊創業、體驗創業。盧秀燕表示，青年是她從政至今最重視的項目，青年剛從學校畢業、在社會剛剛起步，相關資源及社會經驗均不足，就業、創業的過程需要特別的輔導與幫忙。

盧秀燕提到，由於大家對青年事務可能不是很瞭解，如果混在一起，青年事務很容易被忽略，她已指示勞工局、經濟發展局分別設立青年事務專責單位，其中經發局提供青年創業的一站式服務，勞工局則提供青年就業的各項訓練及輔導資源。

台中市勞工局表示，今年將先成立「青年事務股」開始運作，明年經費及員額到位後，再成立「青年事務科」，積極推動青年就業與創業業務，另外，為改善青年就業高轉職率，自今年起市府也結合中央資源推出「就業金安薪方案」，提供跨域補助金、短期職場適應金及上工獎勵金，以強化青年就業的穩定性。

至於「產官學合作」方面，市府規劃成立青年就業與創業諮詢委員會，由各界優秀青年代表組成，提供市府青年政策相關建言，另勞工大學將與大專院校接軌，開設產業職能及勞資權益課程，並由就業服務處提供各項銜接產業的就業服務措施，協助青年順利進入職場。