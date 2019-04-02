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彰化走在最前頭 健保給付9億全面消滅C肝

2019-04-02 16:04聯合報 記者劉明岩╱即時報導

為洗刷肝病是「國病」的恥辱，中央目標訂在2025年將C肝根除，而彰化縣在持續辦理萬人健檢的基礎下， 今天宣布全縣動員啟動「3年減半，6年根除」C肝目標，走在全國最前頭，計畫3年內全縣篩檢25萬人，治療4500人，以每人口服新藥由健保支付20萬元計算，健保負擔達9億元。

彰化縣政府今天舉辦「C肝根除領先鋒」記者會，包括政府、學界、醫界及公衛部門代表到場，縣長王惠美表示，彰化縣30歲以上人口的C肝盛行率4.31%， 30歲以上曾感染C肝人數約有3萬7千人，其中30%已自行清除病毒，19%已接受過治療。由於彰化縣政府至今仍持續推動健康檢查，再加上各醫院的配合，相信能夠用最快的速度，讓C肝患者用到健保給付用藥，同時也呼籲民眾定期健康檢查，早期發現早期治療，免除病痛，顧好身體的健康。

出席的衛生福利部國民健康署長王英偉表示，C型肝炎在台灣是一種非常重要的議題，目前已經研發出有效的治療的方式，目前中央目標訂在2025年將C肝根除，彰化縣是第一個宣示完成目標的縣市，期望中央以及地方可以一起合作，努力讓C肝從台灣根除。

衛生福利部健保署中區業務組組長方志琳表示，健保署配合中央2025年C肝根除計畫，從106年就將C肝口服新藥納入給付，各醫療院所也開始積極推動，根據健保署統計，今年至3月底已經治療約2萬1千多C肝患者。彰化縣C肝根除計畫非常的重要，順利完成後，將會是全台灣第一個達成目標的縣市，健保署會將彰化縣當作指標，推展到全國。

台灣大學公共衛生學院院長詹長權表示，彰化縣根除C肝計畫，要在彰化對抗一個眼睛看不見的病毒，這也是世界性的事情要從彰化開始，病毒如果在台灣可以根除，它的起源點就會是在彰化，彰化人做這件事情，第一年說總共要花費9億元，從衛生經濟的角度，效益有900億元，為台灣人省很多錢。

詹長權說，如果25萬人篩檢之後，也是讓25萬人安心，有醫生、有藥和體力，C肝幾乎百分之百能夠治療，要救人不能等到說沒錢，他相信王縣長的第3年任內就會很快發展，所以他抱持樂觀。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，C肝治療在國外的給藥、療程，至少要一、兩百萬元，而在台灣因為有健保福利，由健保全額負擔，衛生局也感謝扶輪社參與消滅C肝的行動，一起來打贏這戰役。

彰化縣政府今天舉辦「C肝根除領先鋒」記者會，包括政府、學界、醫界及公衛部門代表到...
彰化縣政府今天舉辦「C肝根除領先鋒」記者會，包括政府、學界、醫界及公衛部門代表到場，縣長王惠美宣示啟動「3年減半，6年根除」C肝目標。記者劉明岩／攝影
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彰化縣政府今天舉辦「C肝根除領先鋒」記者會，包括政府、學界、醫界及公衛部門代表到...
彰化縣政府今天舉辦「C肝根除領先鋒」記者會，包括政府、學界、醫界及公衛部門代表到場，共同宣示啟動「3年減半，6年根除」C肝目標。記者劉明岩／攝影
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彰化縣長王惠美（右3)頒發無C肝洗腎室獎章給醫療院所代表。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（右3)頒發無C肝洗腎室獎章給醫療院所代表。記者劉明岩／攝影
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彰化縣政府今天舉辦「C肝根除領先鋒」記者會，包括政府、學界、醫界及公衛部門代表到...
彰化縣政府今天舉辦「C肝根除領先鋒」記者會，包括政府、學界、醫界及公衛部門代表到場，共同宣示 啟動「3年減半，6年根除」C肝目標。記者劉明岩／攝影
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彰化縣長王惠美（左4)頒發無C肝洗腎室獎章給醫療院所代表。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左4)頒發無C肝洗腎室獎章給醫療院所代表。記者劉明岩／攝影
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C肝健保
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