清明連假到台中車站 接送旅客路線看這邊
清明連假將至，台中市第三警分局因應四天連續假期，民眾返鄉團聚或外出旅遊形成的人潮、車潮，已提前規劃「清明連續假期交通疏導細部執行計畫」，將於假期前1天(4月3日)，針對台中市東、南區公共運輸樞紐及重要交通幹道派員執行交通崗及交通疏導勤務，以維護道路行車順暢與交通安全。
台中市第三警分局表示，此次連假特別針對轄內重要交通樞紐「台中火車站」、「客運轉運站」進行規劃，因連續假期，不少用路人都會在車站、轉運站的紅黃線違規停車，影響其他車流，提醒用路人切勿貪圖一時方便，違規紅線或是併排臨時停車接送乘客，而造成車流堵塞，並提醒民眾多運用免費、安全臨時停車上下客位置，接送旅客可利用下述地點：
一、台中車站地下停車場(汽機車前30分鐘免費)
(一)汽車可從新民街或復興路四段161巷進出。
(二)機車可從新民街進，或復興路四段161巷進出。
二、新民街臨停接送區。
三、台中火車站1樓轉運中心D月台：一般旅客臨停接送區。
台中市第三警分局分局長陳仕諺表示，連續假期可多利用大眾運輸工具出門，以減少塞車之苦。如自行開車上路，用路人務必要遵守交通標誌、標線、號誌指示，以及交通警察、義交指揮。即使遇壅塞路段，仍應耐心行駛，多一點禮讓，才能讓行車更順暢、安全。
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