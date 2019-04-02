中科有iBike了 30分鐘內免費

2019-04-02 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中科學園區今起有了iBike了！中科管理局上午舉辦「樂活中科iBike騎跑」活動，向園區公布這項好消息，同時也感謝巨大集團捐贈3個駐車站的設備，以及預祝該集團在中科的企業營運總部11月順利啟用。

這3個站分別位在中科管理局、巨大集團總部與中科標準廠房，管理局長陳銘煌、巨大創辦人劉清標、市府交通局主任秘書郭志文上午一起帶領參與人士由東大公園九重葛瀑布花牆景點騎乘到中科管理局，以示iBike起跑。

陳銘煌說，4年前經由巨大集團創辦人劉金標的大力催生，後來由中科出地、巨大負責設站的設備，以及台中市府負責後續的管理養護，終於使中科有了3個站的iBike，期望拉近與鄰近社區的便利性，讓中科與社區結合成更緊密的生活圈，並且行銷樂活園區之美。

他也指出，感謝巨大集團進駐中科，目前正興建的營運暨研發總部新大樓，還結合了研發總部、自行車博物館等，預計今年11月底營運啟用，將可加速其以台灣為全球營運中心，強化根留台灣之具體行動，從而帶動自行車產業群眾在台灣的競爭優勢。