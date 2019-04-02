親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

勞退自提不自提? 領多領少? 一張圖解謎

公股董總陸續換人 為何馬政府留下來老臣剩「他」？

中科有iBike了 30分鐘內免費

2019-04-02 15:12聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中科學園區今起有了iBike了！中科管理局上午舉辦「樂活中科iBike騎跑」活動，向園區公布這項好消息，同時也感謝巨大集團捐贈3個駐車站的設備，以及預祝該集團在中科的企業營運總部11月順利啟用。

這3個站分別位在中科管理局、巨大集團總部與中科標準廠房，管理局長陳銘煌、巨大創辦人劉清標、市府交通局主任秘書郭志文上午一起帶領參與人士由東大公園九重葛瀑布花牆景點騎乘到中科管理局，以示iBike起跑。

陳銘煌說，4年前經由巨大集團創辦人劉金標的大力催生，後來由中科出地、巨大負責設站的設備，以及台中市府負責後續的管理養護，終於使中科有了3個站的iBike，期望拉近與鄰近社區的便利性，讓中科與社區結合成更緊密的生活圈，並且行銷樂活園區之美。

他也指出，感謝巨大集團進駐中科，目前正興建的營運暨研發總部新大樓，還結合了研發總部、自行車博物館等，預計今年11月底營運啟用，將可加速其以台灣為全球營運中心，強化根留台灣之具體行動，從而帶動自行車產業群眾在台灣的競爭優勢。

郭志文說，以往僅在中科附近的國安國小、潭子有iBike站，中科設站後，有助於民眾多一種交通工具的選擇，且前30分鐘免費，歡迎大家多使用。

台中科學園區今起有了iBike了！管理局長陳銘煌、巨大創辦人劉清標、市府交通局主...
台中科學園區今起有了iBike了！管理局長陳銘煌、巨大創辦人劉清標、市府交通局主任秘書郭志文（中、左、右）上午一起帶領參與人士騎車。圖／讀者提供
分享

自行車國安台中市
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

台電擬設太陽光電生變數 說明會上居民離席

2019-04-02 15:55

清明連假到台中車站 接送旅客路線看這邊

2019-04-02 15:12

影／台中海巡艇巡邏 海豚家族伴遊

2019-04-02 12:00

與神同行！大甲媽遶境有Q版媽祖螢幕提供道路資訊

2019-04-02 11:50

石岡柴犬走失 小鎮社群動員接力找回

2019-04-02 11:22

清明連假到 中市府：小心日租套房違法不安全

2019-04-02 10:09

隨行大甲媽遶境常見腳起水泡 醫師教你如何做

2019-04-02 09:01

花博票務爭議 3.82億預算卡關

2019-04-01 23:43

帳目攤陽光下 別讓花博蒙塵

2019-04-01 23:40

東豐綠廊砍樹挨轟 中市府：前朝發包

2019-04-01 23:25

員林路邊停車收費 委外開單

2019-04-01 23:25

南投燈會副燈區 明年移師竹山

2019-04-01 23:24

清水惡火父母雙亡 盧秀燕探視3子女

2019-04-01 23:22

新聞分析／砍樹兩樣情 成也前瞻敗也前瞻

2019-04-01 23:20

春遊補助上路 南投加碼送好玩卡

2019-04-01 23:15

7日起駕16日回鑾 大甲媽遶境請自備環保餐具

2019-04-01 23:10

台中梨山84師生嘔吐、腹瀉 食安處採樣調查

2019-04-01 18:40

全台首款大甲媽聯名泡澡包 媽祖賜福「浴」見平安

2019-04-01 12:58

中榮為癌童辦畫展 小勇士用畫作、舞蹈展現生命力

2019-04-01 12:47

2萬隻野蜂藏身樹洞擾人 蜂農輕鬆化解危機

2019-04-01 11:35

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

員林停車收費員騎電動車上工 風吹日曬月薪至少4萬

2019-04-01 19:11

影╱前瞻計畫東豐綠廊砍大樹 中市議員批市府腦殘

2019-04-01 18:58

隨大甲媽遶境要自備餐具 王惠美提醒可減93噸垃圾

2019-04-01 17:35

台中花博快結束了 預算卡關引藍綠互嗆

2019-04-01 12:48

盧秀燕探視韋家火警昏迷3子女 2人已清醒

2019-04-01 12:02
看更多

熱門文章

高雄芭樂價差次級品丟水溝 居民：不該拿水圳出氣

2019-04-02 12:21

交長拍板 桃園蘆興南路增設交流道

2019-04-02 00:17

栽種上千棵花旗木 嘉義竹崎118線河堤花開

2019-04-02 09:37

春吶出走移師高雄 墾丁春假訂房年減2成

2019-04-01 21:10

台南古蹟商品代言人繼鄭成功、孔子 這次換成「她」

2019-04-01 18:09

高市大寮所女警流利外語 助菲籍母子尋親

2019-04-02 12:50

銅鑼千株桑葚免費採 晚到就沒了

2019-04-02 12:19

影╱基隆彩虹屋、卡樂屋、彩色屋？今晚七點前臉書票選定名

2019-04-01 16:30

東豐綠廊砍樹挨轟 中市府：前朝發包

2019-04-01 23:25

「美麗」相約 91歲善心奶奶善款跟著生日發光發熱

2019-04-01 17:23

台南市民再收降稅大禮 一戶一屋房屋稅打84折

2019-04-01 18:47

影╱前瞻計畫東豐綠廊砍大樹 中市議員批市府腦殘

2019-04-01 18:58

賞螢季開跑 「四要一不」賞螢技巧別忘

2019-04-02 11:06

施政滿意度民調再拿第一 鄭文燦3日就職百日FB直播

2019-04-01 18:39

隨行大甲媽遶境常見腳起水泡 醫師教你如何做

2019-04-02 09:01

台北東區業者轉進新北 市府：商業甜甜圈效應

2019-04-01 17:04

三峽中山公園30公尺滑梯啟用 侯友宜拚2年28座

2019-04-01 16:41

員林停車收費員騎電動車上工 風吹日曬月薪至少4萬

2019-04-01 19:11

侯友宜訪鶯歌 推動「雙站」都市更新

2019-04-02 00:08

4天連假不想人擠人？桃園熱門景點管制看這邊

2019-04-02 11:47

忠狗等不到主人回來不吃不喝4天 暖心里長安置

2019-04-02 10:03

長治鄉長換人做 最幼齒鄉長兒童節簽公文

2019-04-02 12:02

影╱那年颱風重創宛如災難片現場 基隆破損海堤修好了

2019-04-01 17:43

深埋地底古蹟重見天日 新竹水道取水口展示館啟用

2019-04-02 14:28

消防App 手機就是無線電

2019-04-02 00:17

台中梨山84師生嘔吐、腹瀉 食安處採樣調查

2019-04-01 18:40

台南沒設冷鏈據點？可能落腳玉井

2019-04-02 00:26

百年祖墳被毀清明無法祭祖 整地人員說明沒有破壞

2019-04-01 18:56

清明連假 新北市淡水北新庄地區將分流管制車潮

2019-04-02 12:02

藍營步步進逼 綠：保住現有9席

2019-04-02 00:03

明年立委選舉 藍主委：坐七望八

2019-04-01 23:58

石岡柴犬走失 小鎮社群動員接力找回

2019-04-02 11:22

全台首創！台東縣府認證星空導遊培訓課程 免費報名

2019-04-02 10:16

蔡英文肯定幼兒園準公共化：甜蜜多一點、負擔少一點

2019-04-02 12:35

連假去哪？ 屏東賞鳳梨彩田

2019-04-02 00:28

清明連假捷運免費搭 北市15萬兒童受惠

2019-04-01 17:05

13年培育出30名青少年國手 「橋牌」是苗栗的驕傲

2019-04-01 19:13

「錨─泊」定錨基隆 斑駁、腐鏽船體現藍光

2019-04-02 14:32

隨大甲媽遶境要自備餐具 王惠美提醒可減93噸垃圾

2019-04-01 17:35

柯市政報告 未提重大爭議挨轟

2019-04-01 23:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top