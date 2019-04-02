重慶廚師秦均 台南秀麻、辣、香川菜

2019-04-02 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



來自大陸重慶的廚師秦均，是台灣女婿，他在台南市北區海安路三段經營川菜餐廳，端出充滿麻、辣、香四川菜；他今天說，為了保持道地四川原味，挑選重慶上等花椒，自製醃漬小菜，讓愛吃辣的顧客吃得滿身大汗仍不停筷，滿足許多老饕的胃。

四川人秦均和台南人鄭蓉榕結緣，鄭多年前到重慶自助旅行，經友人介紹認識秦均，兩人交往1個多月後結婚，4年前，秦均隨妻子回到台灣定居，成為台灣女婿。

秦均說，四川菜講究「麻、辣、香」的口味，他在重慶時，跟在連鎖餐廳當大廚的外甥學廚藝近半年，他下功夫學會料理醬汁，讓川菜口感更佳。

「料理川菜要快、狠、準！」秦均表示，「快」是用大火快炒新鮮食蔬，「狠、準」是放鹽要精準，烹調「麻辣水煮鱸魚」，要先將黃豆芽、黑木耳及金針菇及鱸魚分開處理，再下鍋水煮，吃起來麻又香。

為了保持道地四川原味，他挑選重慶上等花椒料理「魚香肉絲」，秦鈞先將泡薑和泡花椒快炒後，再將豬肉絲大火快炒，值得一提的是，這道菜菜名雖有魚，實際上卻沒有放魚肉，完全是配料炒出來的魚香味。