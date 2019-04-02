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與神同行！大甲媽遶境有Q版媽祖螢幕提供道路資訊

2019-04-02 11:50聯合報 記者劉明岩╱即時報導

大甲鎮瀾宮媽祖訂4月7日起，展開9天8夜遶境行程，其中有3天會經過彰化地區，因信眾參與熱烈，往年都會造成塞車，影響用路人的通行便利，除彰化警方採取交通疏導與管制措施外，公路總局第二區養護工程處在台一線彰化路段的５座全彩可變資訊系統電子布告欄CMS，首創電子Q版媽祖神像，除了應景外，還提供用路人資訊，避開塞車路段。

公路總局第二區養護工程處交通管理及管制中心主任盧勇廷說，配合2019大甲媽祖遶境，工程處首創在CMS上顯示媽祖神像，由交控人員花費6小時，在2萬個LED燈點上，透過電腦投影Q版媽祖神像後，逐一修改部分燈點顏色，完整呈現Q版媽祖神像，除可提供道路文字訊息外，更可在看板上顯示圖像。

盧勇廷說，大甲媽祖遶境隊伍將在4月8、9日及13、14、15日行經彰化地區，遶境隊伍到達前一天，將先於CMS發布明日遶境訊息，遶境當天隊伍進入台一線CMS周邊時，告知遶境隊伍通過路段及請用路人注意遶境信徒安全。

在遶境隊伍裡離開後，再度CMS提醒用路人前方有遶境調撥車道，即可提前改道。

彰化縣警局交通隊組長蕭汝上也表示，為避免大甲媽祖遶境交通管制的影響，北往民眾可行駛彰水路及山腳路、彰員路，或行駛高速公路。駐駕彰化市區時，請配合警方交通疏導及管制措施。

大甲媽祖遶境期間，公路總局第二區養護工程處在台一線彰化路段的５座全彩可變資訊系統...
大甲媽祖遶境期間，公路總局第二區養護工程處在台一線彰化路段的５座全彩可變資訊系統電子布告欄CMS，首創電子Q版媽祖神像，提供用路人資訊。照片／公路總局提供
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大甲媽祖遶境期間，公路總局第二區養護工程處在台一線彰化路段的５座全彩可變資訊系統...
大甲媽祖遶境期間，公路總局第二區養護工程處在台一線彰化路段的５座全彩可變資訊系統電子布告欄CMS，首創電子Q版媽祖神像，提供用路人資訊。記者劉明岩／攝影
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大甲媽祖遶境期間，公路總局第二區養護工程處在台一線彰化路段的５座全彩可變資訊系統...
大甲媽祖遶境期間，公路總局第二區養護工程處在台一線彰化路段的５座全彩可變資訊系統電子布告欄CMS，首創電子Q版媽祖神像，提供用路人資訊。照片／公路總局提供
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