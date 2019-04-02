隨行大甲媽遶境常見腳起水泡 醫師教你如何做

2019-04-02 09:01 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



大甲媽遶境本月7日晚上將起駕，光田綜合醫院每年都派專業醫療團隊和救護車，全程跟隨大甲媽遶境，提供民眾最即時的醫療服務及後送服務，光田醫院統計歷年大甲媽祖遶境民眾的就醫資料發現，求助醫療站協助最多的狀況是：腳起水泡、感冒、腸胃炎；由救護車後送至醫院情況為：跌倒、摔倒的撕裂傷、鞭炮炸傷、熱衰竭及人群擁擠昏倒。

光田醫院急診醫學部長許宗鴻指出，遶境沿途都有信徒敬貢鞭炮為媽祖接駕，雖然放鞭炮很熱鬧，但民眾一定要小心炮竹可能造成的傷害，鞭炮施放時一定要保持距離並找有遮蔽物處等候；未點燃的鞭炮也不要靠得太近，過去就曾有鞭炮陣不慎被他處飛來的沖天炮引燃，導致當時在周邊的民眾閃躲不及，背部遭鞭炮炸傷著火，幸在光田治療下康復出院。

許宗鴻指出，民眾可以穿長袖、長褲，戴帽子及口罩保護身體，也能同時防曬、防塵，如果不慎被鞭炮炸，記得「沖脫泡蓋送」的燒燙傷急救準則， 許宗鴻也特別提醒，遶境活動難免人擠人，加上現代人人手一機，低頭族越來越多，很容易疏忽路前狀況，不論行人、騎士還是汽車駕駛，在行進間最好都不要使用手機，尤其大家很喜歡沿途拍照打卡，都可能一時不慎跌倒或出車禍受傷，應特別留意。

媽祖遶境建議醫療裝備表

1.健保卡。

2.選穿一雙好穿的運動鞋，勿穿新鞋。

3.常備藥品，有慢性疾病記得備足藥品並記得按時服藥。

4.水壺或水瓶，隨時補充水分。

5.長袖衣褲可保暖並預防蚊蟲咬、鞭炮炸傷。

6.墨鏡、帽子、防曬乳及雨傘、雨衣等防曬、防雨用品。

7.口罩，預防傳染病及空汙。

8.濕紙巾或乾洗手等隨身清潔消毒用品，預防病從口入。

9.夜間照明或反光安全裝備。

水泡簡易處理方法

1.以生理食鹽水、無菌棉棒沖洗水泡或水泡破掉後的傷口。

2.塗上外用抗生素軟膏。

3.用無菌紗布覆蓋水泡傷口，並用透氣膠帶固定好。