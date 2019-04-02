親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

一帶一路通羅馬：義大利簽「發大財備忘錄」能實現嗎？

大甲媽遶境政治學 能站這位置扶轎才算大咖

隨行大甲媽遶境常見腳起水泡 醫師教你如何做

2019-04-02 09:01聯合報 記者游振昇╱即時報導

大甲媽遶境本月7日晚上將起駕，光田綜合醫院每年都派專業醫療團隊和救護車，全程跟隨大甲媽遶境，提供民眾最即時的醫療服務及後送服務，光田醫院統計歷年大甲媽祖遶境民眾的就醫資料發現，求助醫療站協助最多的狀況是：腳起水泡、感冒、腸胃炎；由救護車後送至醫院情況為：跌倒、摔倒的撕裂傷、鞭炮炸傷、熱衰竭及人群擁擠昏倒。

光田醫院急診醫學部長許宗鴻指出，遶境沿途都有信徒敬貢鞭炮為媽祖接駕，雖然放鞭炮很熱鬧，但民眾一定要小心炮竹可能造成的傷害，鞭炮施放時一定要保持距離並找有遮蔽物處等候；未點燃的鞭炮也不要靠得太近，過去就曾有鞭炮陣不慎被他處飛來的沖天炮引燃，導致當時在周邊的民眾閃躲不及，背部遭鞭炮炸傷著火，幸在光田治療下康復出院。

許宗鴻指出，民眾可以穿長袖、長褲，戴帽子及口罩保護身體，也能同時防曬、防塵，如果不慎被鞭炮炸，記得「沖脫泡蓋送」的燒燙傷急救準則， 許宗鴻也特別提醒，遶境活動難免人擠人，加上現代人人手一機，低頭族越來越多，很容易疏忽路前狀況，不論行人、騎士還是汽車駕駛，在行進間最好都不要使用手機，尤其大家很喜歡沿途拍照打卡，都可能一時不慎跌倒或出車禍受傷，應特別留意。

媽祖遶境建議醫療裝備表

1.健保卡。

2.選穿一雙好穿的運動鞋，勿穿新鞋。

3.常備藥品，有慢性疾病記得備足藥品並記得按時服藥。

4.水壺或水瓶，隨時補充水分。

5.長袖衣褲可保暖並預防蚊蟲咬、鞭炮炸傷。

6.墨鏡、帽子、防曬乳及雨傘、雨衣等防曬、防雨用品。

7.口罩，預防傳染病及空汙。

8.濕紙巾或乾洗手等隨身清潔消毒用品，預防病從口入。

9.夜間照明或反光安全裝備。

水泡簡易處理方法

1.以生理食鹽水、無菌棉棒沖洗水泡或水泡破掉後的傷口。

2.塗上外用抗生素軟膏。

3.用無菌紗布覆蓋水泡傷口，並用透氣膠帶固定好。

4.如果有嚴重疼痛、流膿水等發炎症狀，前往醫療站尋求協助或就醫。

大甲光田醫院說，跟著大甲媽遶境常見腳起水泡，隨行醫護人員都會立即處理。圖／大甲光...
大甲光田醫院說，跟著大甲媽遶境常見腳起水泡，隨行醫護人員都會立即處理。圖／大甲光田醫院提供
分享

遶境大甲媽祖
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

東豐綠廊砍樹挨轟 中市府：前朝發包

2019-04-01 23:25

花博票務爭議 3.82億預算卡關

2019-04-01 23:43

帳目攤陽光下 別讓花博蒙塵

2019-04-01 23:40

員林路邊停車收費 委外開單

2019-04-01 23:25

南投燈會副燈區 明年移師竹山

2019-04-01 23:24

清水惡火父母雙亡 盧秀燕探視3子女

2019-04-01 23:22

新聞分析／砍樹兩樣情 成也前瞻敗也前瞻

2019-04-01 23:20

春遊補助上路 南投加碼送好玩卡

2019-04-01 23:15

7日起駕16日回鑾 大甲媽遶境請自備環保餐具

2019-04-01 23:10

台中梨山84師生嘔吐、腹瀉 食安處採樣調查

2019-04-01 18:40

全台首款大甲媽聯名泡澡包 媽祖賜福「浴」見平安

2019-04-01 12:58

中榮為癌童辦畫展 小勇士用畫作、舞蹈展現生命力

2019-04-01 12:47

2萬隻野蜂藏身樹洞擾人 蜂農輕鬆化解危機

2019-04-01 11:35

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

員林停車收費員騎電動車上工 風吹日曬月薪至少4萬

2019-04-01 19:11

影╱前瞻計畫東豐綠廊砍大樹 中市議員批市府腦殘

2019-04-01 18:58

隨大甲媽遶境要自備餐具 王惠美提醒可減93噸垃圾

2019-04-01 17:35

台中花博快結束了 預算卡關引藍綠互嗆

2019-04-01 12:48

盧秀燕探視韋家火警昏迷3子女 2人已清醒

2019-04-01 12:02
看更多

熱門文章

請假走大甲媽惹議 柯P嗆：台灣首長難道要全年無休？

2019-04-01 11:42

影／7萬顆鳳梨戴彩帽 屏東彩色鳳梨田大吸睛

2019-04-01 14:33

雲林縣拚人口 生育津貼再放寬：設籍滿3個月即可請領

2019-04-01 15:04

係金ㄟ！ 兒童節免費入場 新竹這三處超好玩懶人包攻略

2019-04-01 13:04

新市政大樓預算叩關連敗 林右昌：這塊地先做停車場

2019-04-01 13:00

上百隻毛毛蟲爬上樹幹 網友直呼：天有異象？

2019-04-01 15:18

盧秀燕探視韋家火警昏迷3子女 2人已清醒

2019-04-01 12:02

台南古蹟商品代言人繼鄭成功、孔子 這次換成「她」

2019-04-01 18:09

春吶出走移師高雄 墾丁春假訂房年減2成

2019-04-01 21:10

新化區機車考照練習場啟用

2019-04-01 11:14

影／嘉義鞦韆節刺激展開！ 最高可盪到5層樓

2019-04-01 11:04

台中花博快結束了 預算卡關引藍綠互嗆

2019-04-01 12:48

桃園八角店埤塘生態公園 預計今年9月完工

2019-04-01 13:55

攀中央山脈南三段滑落邊坡 女山友頭破血流

2019-04-01 12:01

新北「親子幸福存摺集點大FUN送」鼓勵親子陪伴

2019-04-01 14:14

「美麗」相約 91歲善心奶奶善款跟著生日發光發熱

2019-04-01 17:23

2萬隻野蜂藏身樹洞擾人 蜂農輕鬆化解危機

2019-04-01 11:35

解決桃園中山高塞車 林佳龍：支持增設蘆興南路交流道

2019-04-01 12:15

影╱基隆彩虹屋、卡樂屋、彩色屋？今晚七點前臉書票選定名

2019-04-01 16:30

蔡適應協調4家業者協助 1550恢復15分一班車

2019-04-01 12:09

送兒童節禮物 連假4天宜蘭開放全國兒童免費遊綠博

2019-04-01 11:12

影╱前瞻計畫東豐綠廊砍大樹 中市議員批市府腦殘

2019-04-01 18:58

台南市民再收降稅大禮 一戶一屋房屋稅打84折

2019-04-01 18:47

施政滿意度民調再拿第一 鄭文燦3日就職百日FB直播

2019-04-01 18:39

台灣最差風景？漁光島藝術季主辦：感謝多數人協助監督

2019-04-01 15:07

台北東區業者轉進新北 市府：商業甜甜圈效應

2019-04-01 17:04

推實境秀成「楚門的世界」？ 柯P：到哪都有攝影機

2019-04-01 11:53

交長拍板 桃園蘆興南路增設交流道

2019-04-02 00:17

員林停車收費員騎電動車上工 風吹日曬月薪至少4萬

2019-04-01 19:11

太陽能年發電量相當於萬里全區 新北補助最高150萬

2019-04-01 12:41

執行署台南分署明天法拍會 2010年機車1元起標

2019-04-01 13:59

三峽中山公園30公尺滑梯啟用 侯友宜拚2年28座

2019-04-01 16:41

影╱那年颱風重創宛如災難片現場 基隆破損海堤修好了

2019-04-01 17:43

東豐綠廊砍樹挨轟 中市府：前朝發包

2019-04-01 23:25

侯友宜訪鶯歌 推動「雙站」都市更新

2019-04-02 00:08

土城大墓公聯合祭祀 侯友宜：一棒棒傳下去

2019-04-01 11:19

屏東沿山公路鳳梨彩繪田 春假辦彩旺節

2019-04-01 14:08

台南市天下大飯店提供免費住宿 積極參與防災收容

2019-04-01 11:54

隨行大甲媽遶境常見腳起水泡 醫師教你如何做

2019-04-02 09:01

台中梨山84師生嘔吐、腹瀉 食安處採樣調查

2019-04-01 18:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top