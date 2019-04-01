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員林停車收費員騎電動車上工 風吹日曬月薪至少4萬

2019-04-01 19:11聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化員林市106年起執行路邊停車收費，全市910個停車格目前開單率平均約4成，還有提升空間，今年招標委由新團隊執行營運任務，業者除將蒐集大數據評估新設停車格路段外，還以電動車取代傳統執勤的燃油機機車，每輛車每月能減少178公斤碳排量，減少空汙問題。

全縣目前有彰化市、員林市，鹿港鎮執行路邊停車收費，員林市每天上午8點到晚上8點，一小時內20元，每半小時增加10元，市長游振雄說，起初推辦一波三折，民眾抗議，如今公所平均每個月有25萬元穩定進帳，也逐漸落實使用者付費觀念。

但路邊停車收費也讓不少商家、住戶抗議，批中正路、中山路停車需求高的地方不畫，卻將停車格設到小巷弄中，市公所目前仍持續評估增減停車格位置，不排除朝市中心續畫停車格。

台灣國際開發事業公司今年四月承接停車開單作業，經理陳守均說，有的鄉鎮市公所自行辦理開單業務，找約聘人員開單，但交通工具、配備未提供，也沒有相關教育訓練，有時與民互動讓人觀感不佳，但現在開單勞務業者品質逐漸提升，除了有團隊管理，為降低空汙公司員工也騎電動車工作，時速限制50公里，提倡環保也減少事故發生。

員林市目前雇用10名開單作業人員，除了須穿制服放班，安全帽也加裝行車紀錄器，維護民眾與自身安全，同時也肩負路障、號誌異常通報任務，業者指出，開單員在外風春日曬，若以業績計算，月薪至少4萬元起跳，比起許多有技術門檻的工作，算是不錯薪資，也要求員工工作1小時就要休息10分鐘，以維持良好狀態。

員林市公所路邊停車委外管理，市長游振雄介紹團隊。記者林敬家／攝影
員林市公所路邊停車委外管理，市長游振雄介紹團隊。記者林敬家／攝影
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員林市公所路邊停車委外管理，值勤車隊使用電動機車，減少排碳量。記者林敬家／攝影
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