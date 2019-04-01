影╱前瞻計畫東豐綠廊砍大樹 中市議員批市府腦殘

2019-04-01 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



昔日被稱全台最美東豐綠鄉鐵馬道，近日8公里處的大樹遭砍除，變成植披。台中市議員謝志忠說，景觀生態慘遭破懷恐回不去了「市府花錢破壞生態，腦殘嗎？！」謝志忠今天在議會程序委員會正式提案，要求市府作專案報告，要求市政府解釋清楚。

台中市觀光旅遊局解釋，這是前市府向中央爭取的前瞻預算案，因地方不少人反映經常有單車騎士受傷，去年通過，並發包設計。

民進黨議員謝志忠表示，東豐鐵馬道昔日景色美不勝收，最精華的就是綠色隧道，濃密樹蔭、伴隨蟲鳴鳥叫，綠蔭下漫遊愜意宜人，聞名全台，這是花再多錢都買不到的。

謝志忠說，近日市府未經審慎評估，粗暴的施工砍木，讓自然美景形同「鬼剃頭」荒禿一片，大片綠蔭蕩然無存，對生態環境造成難以抹滅的傷害，他批市府根本自廢武功！

謝志忠表示，他在前市府照樣發起串東豐，堅決守護生態，鐵馬道與東豐快速道「不共構、不共線」，現在更強力要求，針東豐綠廊道南北兩側邊坡施工，市府應作成專案報告說清楚！