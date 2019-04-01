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找龍團隊北上 林佳龍要擺脫「孤鳥」部長

2019-04-01 18:37聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

交通部長林佳龍今年初上任，他剛遭逢市長連任失利，「孤鳥」部長踏進專業掛帥的交通部，積極延攬昔日團隊，包含前建設局長黃玉霖出任政務次長，前水利局長周廷彰任觀光局副局長，以及前交通局副局長馮輝昇當台鐵局副局長，打造林部長的交通「龍」團隊。

林佳龍的人事佈局，被台鐵局退休副局長陳淑慧在臉書放炮「有人急著卡位」，掀起政壇爭議。據了解，林佳龍接交通部，自知任期不長，仍希望做好事情，但「交通幫」排外氣氛濃，要找專業又信得過的人，昔日龍團隊成為首選。

林佳龍就任後，先後與台鐵局、觀光局過招，他不支持台鐵員工穿「紅背心」，還跟台鐵局長張政源在臉書互嗆，對於普悠瑪事件的調查懲處案，更公然表達不滿；林對春遊補助方案與觀光局說法不同，也坦承設計過於複雜。

知情人士說，過去台鐵局、觀光局推動的政策，儘管會與部裡溝通，但交通部多半抱持尊重，「像林部長公然點評的例子不多」，因此林佳龍佈局昔日團隊人事案，又與台鐵局、觀光局有關，自然埋下外界爭議。

出任交通部觀光局副局長的周廷彰，他是成功大學土木博士，在台中市水利局長任內，成功打造柳川、綠川水岸整治，創造在地亮點建設，從工程階段導入設計、行銷的能力強，加上明年台中市舉辦台灣燈會，都是周廷彰出線的理由。

馮輝昇與林佳龍淵源不深，他原本任職國發會11職等組長，負責審查各項軌道建設案，被當時的交通局長王義川延攬到台中，協助台中向中央爭取捷運藍線、大台中山手線，因為各項報告、審查都由馮負責，讓林留下專業印象。

黃玉霖是林佳龍倚重的對象，儘管在建設局長任內爭議不少，但林佳龍對黃不減信任。日前立法院財經委員會到台中考察，現任市長盧秀燕爭取中央補助捷運建設，代表交通部出席的黃玉霖，當場就說「先送報告再說」，在場人士轉述「相當霸氣」。

交通部長林佳龍延攬台中市交通局副局長馮輝昇（前排右二），擔任台鐵局副局長。圖／台...
交通部長林佳龍延攬台中市交通局副局長馮輝昇（前排右二），擔任台鐵局副局長。圖／台中市政府提供
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交通部長林佳龍（前）延攬昔日水利局長周廷彰（後），擔任交通部觀光局副局長。圖／台...
交通部長林佳龍（前）延攬昔日水利局長周廷彰（後），擔任交通部觀光局副局長。圖／台中市新聞局提供
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