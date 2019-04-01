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隨大甲媽遶境要自備餐具 王惠美提醒可減93噸垃圾

2019-04-01 17:35聯合報 記者林宛諭╱即時報導

三月瘋媽祖！彰化縣政府則推「遶境彰三瘋」，彰化縣長王惠美表示，每年大甲媽祖來到彰化縣大約會有廿、卅萬隨香信徒經過彰化，去年共製造132公噸的垃圾以及31公噸的資源及廚餘回收量，因此縣府結合民間鼓勵大家自備環保餐具，除了「瘋媽祖」外，也要來「瘋資源回收」、「瘋垃圾減量」。

王惠美今天與彰化南瑤宮媽祖文化館長林大猷、彰化市慶安宮主管、古月民俗館長林玉青、北斗奠安宮代表謝秀卿、明道大學總務長許海森、環保局長阮順寧、彰化縣警察局長方仰寧等人化身環保大使，呼籲信徒在媽祖遶境期間，一起落實垃圾分類及不使用一次性餐具。

王惠美表示，4月7日到16日為期9天8夜的大甲媽祖遶境即將開始，今年希望能繼續推動垃圾減量和資源回收，根據統計，如果在遶境過程中，信徒都使用免洗餐具用餐，平均一個人將製造近1公斤的垃圾，而若以途經彰化縣的信徒近30萬人若都自備餐具，在整個遶境活動中預估可減少約93公噸垃圾量。

大甲媽祖遶境期間，由於沿途都會有熱情民眾提供瓶裝水、罐裝飲品、熱食等，為了方便也會同時提供免洗筷、塑膠碗等一次性餐具供信徒使用，，但所產生的垃圾量也很可觀，且若未做好回收分類，也會製造嚴重環境汙染問題。

所以環保局除了鼓勵大家都自備環保餐具及水杯，也要做好垃圾分類，在遶境行經的九個鄉鎮包括彰化市、員林市、永靖鄉、田尾鄉、溪州鄉、北斗鎮、埤頭鄉、大村鄉、花壇鄉等公所或附近會設資源回收物兌換點，可拿一定量的資源回收品去兌換旅行清潔組、環保矽膠吸管組、飲料提袋等宣導品，可兌換的回收物為廢乾電池、廢塑膠容器、廢保特瓶、廢紙容器等。

瘋媽祖，彰化縣政府則推「遶境彰三瘋」，除了「瘋媽祖」外，也要來「瘋資源回收」、「...
瘋媽祖，彰化縣政府則推「遶境彰三瘋」，除了「瘋媽祖」外，也要來「瘋資源回收」、「瘋垃圾減量」，並在遶境行經的九個鄉鎮設資源回收物兌換點，可拿一定量的資源回收品去兌換旅行清潔組、環保矽膠吸管組、飲料提袋等宣導品。記者林宛諭／攝影
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三月瘋媽祖!彰化縣政府則推「遶境彰三瘋」，除了「瘋媽祖」外，也要來「瘋資源回收」...
三月瘋媽祖!彰化縣政府則推「遶境彰三瘋」，除了「瘋媽祖」外，也要來「瘋資源回收」、「瘋垃圾減量」。記者林宛諭／攝影
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大甲媽祖遶境餐具
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