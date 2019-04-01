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大甲媽遶境將起駕 環保局鼓勵自備環保餐具

2019-04-01 17:26中央社 台中1日電

為期9天8夜的大甲媽遶境活動將於7日晚上起駕，將有大批信眾參加，台中市環保局今天舉辦宣導活動，鼓勵信眾自備環保餐具，最好不要用一次性用品，並做好資源回收

環保局今天舉辦「綠色生活從心出發、友善環境守護地球」大甲媽祖遶境資源回收宣導活動，會中邀請綠色生活產官學界代表出席，共同推廣減量回收觀念，包括拒絕、減量、重複使用、維修、回收、再生等。

環保局長吳志超說，大甲媽祖遶境是世界三大宗教活動之一，每年都吸引上萬名信眾跟隨參與，沿途宮廟、團體或信眾奉獻供餐，也衍生一次性餐具垃圾問題。

吳志超指出，統計去年大甲媽遶境清理垃圾量99.9公噸及資源回收量15.6公噸，隨著朝聖人數年年增長，垃圾產生量也增加。目前透過宣導許多宮廟提供重複使用碗筷供信眾使用，讓地球資源永續再利用。

環保局表示，大甲媽祖遶境期間於7日大甲區文昌戶外公園、8日沙鹿區青山宮及大肚區永和宮、15日清水區朝興宮、16日外埔區無極三清總道院等地點，將舉辦資源回收宣導及兌換活動。

環保局說，民眾只要拿廢電池（含鈕扣型電池）、廢光碟片或廢電腦鍵盤（不含純數字鍵盤）等回收物，依回收量不同可兌換培養土、水果叉組、水果刀具組、玻璃保鮮盒或洗碗精等宣導品，每人每種宣導品限換1個，數量有限，換完為止；另出示自備餐具也送好禮1個，數量有限，贈完為止。

大甲媽祖遶境資源回收
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