活化閒置空間 南投縣府內設輕食餐飲店

2019-04-01 17:05 中央社 南投縣1日電



南投縣政府聽取民眾建議，將縣府內閒置空間出租給食品公司設輕食餐飲店。南投縣長林明溱說，這次合作模式深具意義，縣府將持續研議活化其他閒置空間，提供民眾更多元服務。

南投縣政府原公文交換室遷移，空間閒置數月，考量提供洽公民眾及縣府員工用餐、歇腳談事，加上有民眾曾建議可規劃一處喝茶休憩空間，縣府辦理招租，最後由台灣卜蜂承租。空間設置為輕食餐飲店，提供三明治、義大利麵、咖啡、鬆餅等早午餐輕食，也販售個人化小包裝雞肉、即食調理包等熟食料理。

林明溱說，開辦餐飲服務據點，讓洽公民眾能有優質休憩空間。這次合作模式深具意義，縣府未來將持續研議活化其他閒置空間，提供民眾更多元優質服務。

台灣卜蜂公司資深副總裁張維岳表示，感謝縣長林明溱邀請，讓公司有機會到縣府開設餐飲店，提供縣民優質衛生餐飲服務，廚房也引進義大利專業咖啡機，泡出來的咖啡香醇可口，是縣民洽公用餐新選擇。

南投縣政府新聞及行政處長林琦瑜說，縣府一樓大廳設有服務處及洽公窗口，但有民眾曾建議可規劃一處喝茶休憩空間，方便洽談公事；因此縣府積極規劃並邀請優良廠商，台灣卜蜂公司評估後決定以服務大眾精神進駐，提供價格平易、簡單美味餐點。