台中花博快結束了 預算卡關引藍綠互嗆

2019-04-01 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中花博將在4月24日結束展期，但「花博門票代售暨入口驗票委託服務案」幾經波折，還沒通過審查無法動支。

台中市議會今舉行第三屆第一次定期大會程序委員會，藍綠議員互嗆「沒格」「在野還護航？」，最後主席張清照決議審查此案，但在定期會前提出政風調查報告及懲處名單。

花博特別預算87億已在前市長胡志強任內通過，當時附帶決議「經議會審查通過才能動支」前市長林佳龍任內幾度闖關都被擋下，這次期大會再送議會審查。

國民黨議員楊正中、李中要求退回此案，指還沒釐清經費來源等問題，且交通局在臨時會專案報告指「程序合法」兩人都表示「還審什麼？！」民進黨議員李天生、曾朝榮則主張應送議會審查，讓行政作業得以持續。

國民黨議員認為，前市府一直未把花博票務相關事宜交代清楚，包括花博卡費用、經費來源等，議員質疑其中有公務員未依法行事，但政風處一直沒有提出調查報告，李中指政風處是不 變成把風處？楊正中則表示「沒有真象不應審查」不審查就無法動支經費。

國民黨議員李天生與曾朝榮指出，政府單位執行業務必須依照程序，當初審預算作成決議，要求送議會審查才得以動支，現在依程序走有何不對？！有問題可以在議會討論，連審都不審有失議員職責。

副市長楊瓊瓔表達立場，她說市府要做到公開透明且合法，拜託議會審查。