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台中花博快結束了 預算卡關引藍綠互嗆

2019-04-01 12:48聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中花博將在4月24日結束展期，但「花博門票代售暨入口驗票委託服務案」幾經波折，還沒通過審查無法動支。

台中市議會今舉行第三屆第一次定期大會程序委員會，藍綠議員互嗆「沒格」「在野還護航？」，最後主席張清照決議審查此案，但在定期會前提出政風調查報告及懲處名單。

花博特別預算87億已在前市長胡志強任內通過，當時附帶決議「經議會審查通過才能動支」前市長林佳龍任內幾度闖關都被擋下，這次期大會再送議會審查。

國民黨議員楊正中、李中要求退回此案，指還沒釐清經費來源等問題，且交通局在臨時會專案報告指「程序合法」兩人都表示「還審什麼？！」民進黨議員李天生、曾朝榮則主張應送議會審查，讓行政作業得以持續。

國民黨議員認為，前市府一直未把花博票務相關事宜交代清楚，包括花博卡費用、經費來源等，議員質疑其中有公務員未依法行事，但政風處一直沒有提出調查報告，李中指政風處是不 變成把風處？楊正中則表示「沒有真象不應審查」不審查就無法動支經費。

國民黨議員李天生與曾朝榮指出，政府單位執行業務必須依照程序，當初審預算作成決議，要求送議會審查才得以動支，現在依程序走有何不對？！有問題可以在議會討論，連審都不審有失議員職責。

副市長楊瓊瓔表達立場，她說市府要做到公開透明且合法，拜託議會審查。

議長張清照決議定期大會前作成花博票務案調查報告並提出失職人員懲處名單，全案由議會審查。

民進黨議員曾朝榮認為應依法審查花博票務案，程序合法。記者陳秋雲/攝影
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國民黨議員楊正中要求退回花博票務案，他表示沒有真相就不審查。 記者陳秋雲/攝影
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民進黨議員李天生要求依程序審查花博票務案。記得陳秋雲/攝影
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國民黨議員立中不滿政風處遲未提出調查報告。 記者陳秋雲/攝影
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