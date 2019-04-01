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中榮為癌童辦畫展 小勇士用畫作、舞蹈展現生命力

2019-04-01 12:47聯合報 記者黃寅╱即時報導

23歲的大學生韻竹，16歲時罹患急性淋巴性白血病，她在畫作中用繽紛的色彩表現出抗...
23歲的大學生韻竹，16歲時罹患急性淋巴性白血病，她在畫作中用繽紛的色彩表現出抗癌症的勇氣。圖／台中榮總提供
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兒童節前，台中榮總與中華民國兒童癌症基金會攜手，為癌症兒童舉辦了「愛的逆轉勝－金絲帶小勇士」畫展，上午在台中榮總第二醫療大樓一樓大廳開幕，會中邀請抗癌小勇士們用她們的舞蹈和繪畫，展現獨特的抗癌歷程與生命力，展期至12日。

雙胞胎姊妹靖宸和鈺宸雖分別在9歲和8歲罹患蘭格罕細胞組織球增生症，治療過程中經歷了疾病復發與治療的艱辛，如今她們已是亭亭玉立的大學生，倆人在開幕活動中，一起跳出生命之舞為畫展祝賀。

23歲的大學生韻竹，16歲罹患急性淋巴性白血病，當其他青少年自在揮灑青春時，她卻要待在病房裡；她的畫作創作中，依然能看見當時同病房治療孩子們的期待。

台中榮總為了讓兒童癌症病房裡除了醫療照顧，還有社會關懷、經濟扶助，為病童帶來健康與希望，因此與兒癌基金會、惠康基金會、紅鼻子關懷小丑協會等合作，提供醫療費用補助，更規劃藝術治療、小丑醫生等關懷活動，希望把每一塊錢、每一個行動，都用在癌症兒童身上。

兒童癌症基金會董事長林東燦說，台灣每年有500位新發病的癌症兒童，他們的生命經歷了種種的困難與試煉，彷彿黃金在熊熊烈火之中磨煉出閃亮的生命韌性與厚度，因此特別稱他們是「金絲帶小勇士」。

金絲帶小勇士們在這次的展出中用繽紛的色彩表現出抗癌症的勇氣，「讓我們隨著孩子溫暖的筆觸，一同來探索他們的心靈世界」。

兒童癌症基金會顧問醫師、台中榮總兒童血液科主任黃芳亮說，每年有50多位各式癌症兒童在該院治療與追蹤，團隊希望幫助他們獲得最好的治療，早日重拾健康，再展笑顏。

雙胞胎姊妹靖宸和鈺宸一起跳出生命之舞為畫展祝賀。圖／台中榮總提供
雙胞胎姊妹靖宸和鈺宸一起跳出生命之舞為畫展祝賀。圖／台中榮總提供
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