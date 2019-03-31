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溫室春果助攻 全台葡萄面積縮減產值逆勢成長

2019-03-31 18:25聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化縣溪湖的溫室葡萄最近陸續收成，因錯開一般一年二收夏天、冬天盛產季，果農又以技術調節種出特級品質，上個月溪湖的溫室葡萄在台北拍賣價格最高一公斤達410元，在近年多項蔬果受天候影響造成供需失衡困境下，巨峰葡萄產值卻逆勢成長，在台灣40多年屹立不搖。

全台葡萄栽種面積約2630公頃，透過技術並開發催芽、枝梢生育調控、應用植物生長調節物質及電照等各項技術調節，台灣葡萄幾乎達到周年生產。

彰化溪湖鎮為主要產區之一，尤其獨有的「春果」搶攻水果空窗期的4、5月，具有競爭力，台中農改場副研究員葉文彬說，彰化地區有氣候優勢，目前粗估當地約有300公頃的溫室葡萄，透過技術與設施讓本在6、7月才收成的葡萄可以提早到3、4月，因符合市場需求價格穩定。

農業老化，全台葡萄面積仍以每年50公頃減少，但從2015年到2017年間年產值卻從55億元增加到66億元，其中2016年還遇到霸王級寒流襲台，溫室葡萄成功守住整體產量。

但今年暖冬，果實長得快，產期提早約一星期，溪湖溫室葡萄農蔡守鏞說，為維持整串的品質，須更用心疏果，「有捨才有得」，讓一串葡萄維持在40顆果粒，顏色、果粉才會均勻。

葉文彬也指出，葡萄種植屬於高技術、高門檻與勞力密集工作，加上巨峰葡萄甜中帶酸的口感不易被進口葡萄取代，這樣的條件下葡萄較不會發生超量價差的情形。

彰化溪湖農會為讓在地葡萄賣得出去，長期打出團體戰，溪湖農會推廣部主任巫松源說，溪湖葡萄品牌經營有口碑，現在已是品質保證，價格向來不錯，國內市場也相對穩定，10年前也曾開拓日本市場，試銷往阿拉伯聯合大公國，這幾年外銷重心則轉向新加坡、香港馬來西亞等國。

溫室葡萄生長的春果最近正是產期。記者林敬家／攝影
溫室葡萄生長的春果最近正是產期。記者林敬家／攝影
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溪湖葡萄農蔡守鏞種溫室葡萄品質佳，可送拍賣市場也能自產自銷。記者林敬家／攝影
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溪湖果農蔡守鏞管理溫室葡萄，最近與家人忙著採收。記者林敬家／攝影
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