南投千人DlY製梅太踴躍 梅子夢工廠再加1輪次

2019-03-31 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



2019南投梅子節今天「千人製梅」活動在梅子夢工廠盛大開幕 ，吸引數千民眾到場參加。記者黑中亮／攝影 分享 facebook 2019南投梅子節今天「千人製梅」活動在梅子夢工廠盛大開幕 ，吸引數千民眾到場參加，有人更是怕塞車報不上名，6點就出發，果然上午才開放報名就被秒殺，大家都是希望能用最新鮮的青梅，學習到這項傳統醃梅製品的DIY技術，了解脆梅的製作過程，加上前600名DIY民眾，還獲得品嘗同德家商餐飲科製作的梅子輕食料理的機會，一早就把梅子夢工廠前廣場擠得水泄不通，場面非常熱絡。

南投梅子節每年的重頭戲就是信義鄉農會的「千人做梅DlY」，率先為打響南投梅子故鄉的品牌與口碑，一早逾千位民眾不遠近百公里，闔家前來—同DlY做梅，壯觀的場面讓主辦單位一口氣擺下300多桌、長遠150公尺的工作台，但不少人從早上6點多就趕來畢竟現場只接受排隊報名，參加3輪次的千位民眾，可以用最新鮮的青梅，報名製作尚青的醃脆梅，但禁不住民眾的苦苦求情，主辦單位只好加開一輪次，讓大家都有機會動手DIY。

總幹事黃土輝表示，千人製梅DlY活動，迄今已第10個年頭了，今年也是DlY長桌超過150公尺，人數逾千人，原定只安排3輪次，但今年加了1輪次，準備了超過2000公斤青梅，還是無法滿足全部民眾的需求，建議現場無法參加的民眾，可於4月20日前往國道3號南投服務區，當天現場報名也有—場製梅DlY活動，南投服務區可接納500人的現場製梅報名。