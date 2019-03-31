南投千人DlY製梅太踴躍 梅子夢工廠再加1輪次
2019南投梅子節今天「千人製梅」活動在梅子夢工廠盛大開幕 ，吸引數千民眾到場參加，有人更是怕塞車報不上名，6點就出發，果然上午才開放報名就被秒殺，大家都是希望能用最新鮮的青梅，學習到這項傳統醃梅製品的DIY技術，了解脆梅的製作過程，加上前600名DIY民眾，還獲得品嘗同德家商餐飲科製作的梅子輕食料理的機會，一早就把梅子夢工廠前廣場擠得水泄不通，場面非常熱絡。
南投梅子節每年的重頭戲就是信義鄉農會的「千人做梅DlY」，率先為打響南投梅子故鄉的品牌與口碑，一早逾千位民眾不遠近百公里，闔家前來—同DlY做梅，壯觀的場面讓主辦單位一口氣擺下300多桌、長遠150公尺的工作台，但不少人從早上6點多就趕來畢竟現場只接受排隊報名，參加3輪次的千位民眾，可以用最新鮮的青梅，報名製作尚青的醃脆梅，但禁不住民眾的苦苦求情，主辦單位只好加開一輪次，讓大家都有機會動手DIY。
總幹事黃土輝表示，千人製梅DlY活動，迄今已第10個年頭了，今年也是DlY長桌超過150公尺，人數逾千人，原定只安排3輪次，但今年加了1輪次，準備了超過2000公斤青梅，還是無法滿足全部民眾的需求，建議現場無法參加的民眾，可於4月20日前往國道3號南投服務區，當天現場報名也有—場製梅DlY活動，南投服務區可接納500人的現場製梅報名。
此外，為讓更多民眾體驗製梅DlY的樂趣，自3月26日起4大產梅鄉鎮農會和南投縣農業合作社聯合社，將分别前往台中市梧棲丶大安等地區農會丶宜蘭市農會丶苗栗頭份社會志工服務協會丶台北市士林區農會丶內湖區農會、新北市板橋區農會、建國花市及臺大農業陳列館等地展售。4月6丶7日及20丶21日縣農會也分别在台北希望廣場及台北圓山花博公園展售，歡迎各地民眾前往參觀選購。
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