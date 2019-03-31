影／軟體工程師換跑道學整復開業 老父送芭樂請客

2019-03-31 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



原本在德商自動化公司擔任軟體工程師的詹承翰，為了追逐自己的興趣，一年前轉而學習傳統整復推拿，今天他在台中市自行創業的店開張，不僅賀客盈門，還擠滿來體驗的客人。他的父親則高興的自彰化載來整車自家種的芭樂分送給大家當伴手禮。

詹承翰是屏東科技大學生物機電工程系畢業，並在桃園的德商公司擔任軟體工程師。他說，外商公司一個月可以拿到7萬多元的待遇，但他感覺並不符合他自己的興趣，而且大學時打工曾受腰傷，四處尋醫都沒能治好，直到遇到太極拳國家教練黃正斌，才被黃治好。他自此也想起，自己從小就對整復推拿好奇，何不向黃學習，因此投入黃正斌門下學習。

經過黃正斌的調教，詹承翰決定辭去外商公司工作自行創業，此舉還惹得父親不高興，認為他何以辭去好好的工作不做，卻從事傳統整復推拿。直到詹父看到近一個月來，兒子僅是試營運，客人就不少，而且營收已是外商公司的兩倍，這才放下一顆心，還高興的拿了自家種的芭樂分送。

但詹承翰說，其實待遇不是他在意的，而是他每次看到患者進門時，訴說著這兒疼、那而痛，走出去時臉上展現出輕鬆的笑容，他的成就感就油然而生，這才是他決定轉換跑道的最大原因。