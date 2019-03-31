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三月埔里也瘋媽祖 天后宮請北港朝天宮媽祖前來遶境

2019-03-31 17:14聯合報 記者黑中亮╱即時報導

三月瘋媽祖不只在海邊，即使是山城埔里也有信奉媽祖的天后宮，上午舉辦舉辦2019媽祖文化節，今年特別邀請「北港朝天宮的天上聖母」來埔里遶境，果然和往年一樣，沿途店家擺香案、信眾躦轎腳，祈求媽祖庇佑大家的生意興隆、閤家安康，出發後沿途經過星巴克、恒吉宮，中午神轎抵達仁愛公園駐點，讓近萬信眾躦轎腳，祈求閤家安康，下午鑾轎再遶經包公廟、鎮公所、大成國小，下午5時回鑾。

上午8時縣長林明溱與等貴賓共同點起馬炮後，參與上轎、起駕活動，立法委員馬文君、蔡培慧也都參與遶境活動，不少縣議員王彩雲、林芳伃、陳宜君，以及埔里鎮長廖志城、陳綢阿嬤、18度C文化基金會董事長茆晉日牂等貴賓也參與盛會。

天后宮指出，今年的埔里遶境活動，請來了北港朝天宮的天上聖母，延續往年的環保意識，不燒金紙、不放鞭炮，希望各界重視空污等問題，在平時就做環保。另外，信徒秉持千人行腳、祈福萬人的精神，全程徒步，並使用環保炮車，達到環保又祈福的目標。

主委陳鏡正說，當年921大地震時，曾禮請「北港朝天宮天上聖母」來災區遶境，其目的除了撫慰人心也受攝亡靈，聖母回鑾北港後，為此還連續舉辦了7天的超度大法會；20年後，特別再邀請北港朝天宮的天上聖母前來參加，格具意義。

縣長林明溱上午8時點起埔里天后宮的起馬炮後，參與上轎、起駕活動。圖／南投縣政府／...
縣長林明溱上午8時點起埔里天后宮的起馬炮後，參與上轎、起駕活動。圖／南投縣政府／提供
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縣長林明溱上午8時點起埔里天后宮的起馬炮後，參與上轎、起駕活動。圖／南投縣政府／...
縣長林明溱上午8時點起埔里天后宮的起馬炮後，參與上轎、起駕活動。圖／南投縣政府／提供
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縣長林明溱上午8時點起埔里天后宮的起馬炮後，參與上轎、起駕活動。圖／南投縣政府／...
縣長林明溱上午8時點起埔里天后宮的起馬炮後，參與上轎、起駕活動。圖／南投縣政府／提供
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北港朝天宮遶境埔里

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