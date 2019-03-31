蜀葵花季融入社區 百名志工凌晨忙掃環境迎賞花客

2019-03-31 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



今天清晨5時30分，彰化市大明里一百多名居民自動到社區活動中心集合，里長張政岳分配任務後，大家拿起掃帚勤快地打掃落葉和垃圾，有人在公廁洗洗刷刷，不容有稍毫異味；上午9時，「2019愛你依舊在員林蜀葵花觀光園遊會」登場，縣長王惠美、市長游振雄和湧入的遊客看到周遭環境非常乾淨，都稱讚有加。

員林市公所5年前「無中生有」，每天春天在大明里南區公園旁閒置農地，打造2300坪的蜀葵花田，年年吸引數十萬名賞花客；往年都是員林青商會和員林市公所合辦，今年新當選的大明里里長張政岳爭取讓社區參與，果然沒讓市長游振雄。

里長張政岳說，他上任後透過里公處和社區發協會發起每月清潔周運動，即每個月第一個星期日發動社區居民一起當志工，齊心合力打掃社區公園和四周環境，一年全勤者除發給禮品，也免費招待社區自強活動，若參加6次以上可享出遊團費半價的優惠。

張政岳說，蜀葵花田在大明里，他認為應融入社區，讓社區居民一起參與，才有使命感和光榮感，也才能永續發展，感謝市民代表吳宗頻和市代會主席賴東位促成。為了讓賞花遊客留下好印象，年年再來大明里賞花，上星期六（24日）再發動垃區居民一起打掃蜀葵花田四周道路，昨天清掃南區公園內外的落葉和垃圾；今天清晨再度打掃一次。