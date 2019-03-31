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影／彰化送肉粽直播？ 易經專家：不宜，勿冒犯

2019-03-31 14:56聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣鹿港鎮和彰化市等地昨晚到今天共有3場「送肉粽」儀式，昨晚在鹿港的送肉粽竟有民眾開直播，吸引上千人觀看，現場也湧進數百名民眾「看熱鬧」，彰化師範大學台文所教授、易經專家胡瀚平表示，送肉粽這種民俗宗教儀式有其嚴肅性，和一般廟會活動不同，不要直播「不要打擾靈界」，否則也可能冒犯到靈界是可能會招來厄運。

送肉粽是鹿港等沿海地區的民俗，將家中吊死亡靈送出海邊，以消災解厄，以往若當地居民知道要送肉粽，當晚都會大門緊閉，或避開送肉粽的路線，以免沖煞到，但近來在網路訊息大放送下，不僅「送肉粽」的民俗已不局限在沿海地區，甚至還引發好奇民眾前往觀看。

昨晚就有民眾直播鹿港送肉粽，畫面中還有機車跟行，甚至有人在直播中留言「好看啊」，現場湧進約500位民眾。

鹿港在地文史工作者陳仕賢早在民國95年就進行過送肉粽的民俗紀錄，他說，送肉粽其實對家屬而言是傷心事，是為了讓附近居民心安，才會將亡靈送出海，他早年記錄時，只在一開始的科儀中拍照，到了要送肉粽時，也沒有拍照，其實大家應考量到家屬的心情，不應有「看熱鬧」的心態，對這種特別的民俗應用更嚴肅的心態面對。

胡瀚平表示，以往若是當地店家知道要送肉粽都是當晚大門緊閉，而且在行經的村庄入口也有「界結」儀式，以杜絕靈體進入村庄，有些人若不巧遇到正在送肉粽，為了怕把「亡靈」帶回來，不得不默默跟著走到海邊一起把亡靈送走。

胡瀚平說，任何宗教儀式都是為了要安頓人的身心靈，對於送肉粽這種民俗要有敬重的態度，不能去干擾，若不小心遇上正在送肉粽，若懂道教簡單的打手印「隱身術」，也可以打手印、念佛號的方式「讓亡靈看不到你」，靜靜的迴避。

彰化市今晚10點後送肉粽路線是沿途行經彰美路一段、金馬路、中華西路往鹿港，民眾可避開。

彰化縣鹿港鎮和彰化市等地昨晚到今天共有3場「送肉粽」儀式，昨晚在鹿港的送肉粽竟有...
彰化縣鹿港鎮和彰化市等地昨晚到今天共有3場「送肉粽」儀式，昨晚在鹿港的送肉粽竟有民眾開直播，吸引上千人觀看，現場也湧進數百名民眾。圖／翻攝
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彰化縣鹿港鎮和彰化市等地昨晚到今天共有3場「送肉粽」儀式，昨晚在鹿港的送肉粽竟有...
彰化縣鹿港鎮和彰化市等地昨晚到今天共有3場「送肉粽」儀式，昨晚在鹿港的送肉粽竟有民眾開直播，吸引上千人觀看，現場也湧進數百名民眾。圖／翻攝
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鹿港海地文史工作者

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