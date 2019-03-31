補正行政瑕疵 鹿港太岳之胤重列縣定古蹟

2019-03-31 14:34 中央社 彰化31日電



彰縣召開文資審議委員會，原公告縣定古蹟又撤銷的「鹿港太岳之胤」通過審議，重列縣定古蹟，文化局說，當初有所有權人未接到通知提訴願，未來會以雙掛號信通知確認送達，避免類似情形重演。

彰化縣政府文資審議委員會昨天開會，會後彰化縣文化局發出新聞稿說明，包括先前公告縣定古蹟又撤銷的「鹿港太岳之胤」、員林郡官都通過審議成為縣定古蹟，其餘案件則需要補件或列冊追蹤。

位於彰化鹿港鎮的「鹿港太岳之胤」是鹿港日治時期三大商行中經營謙和行的許志湖古厝，根據文化部文化資產網的資料，太岳之胤因位在鹿港清代重要牛隻交易中心的附近，為鹿港古街區市場運輸的重要場域，文化局原本列為縣定古蹟，不過有所有權人指未接到文化局通知要列古蹟，提出訴願，文化局行政程序有瑕疵，先撤銷縣定古蹟的公告，然後將「鹿港太岳之胤」列為暫定古蹟。

彰化縣文化局說明，當初因所有權人眾多，承辦人員依照地籍資料發出通知給所有權人，可是部分所有權人可能已經搬家或過世，才會沒接到通知，而太岳之胤原本就有歷史價值，因此承辦人員從戶政以及地政單位取得資料，再以雙掛號信件通知所有權人。

文化局指出，昨天的文資審議委員會，當初提訴願的所有權人也有到場；未來如果要進行文資審議，承辦人員都會先從戶政、地政單位取得資料，再以雙掛號信件寄出通知所有權人，也會請警政機關幫忙通知，以符合行政程序法有關送達的規定，避免再有類似的情形發生。