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蘇揆批「帝王心態」韓國瑜反勸蘇：莫忘世上苦人多

以鮮花代替鞭炮煙火 彰化南瑤宮進香真環保

2019-03-30 22:44聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化南瑤宮媽祖7天6夜笨港進香之旅，在行經彰化、雲林與嘉義三地的25個鄉鎮市，往返長達近300公里後，今天回鑾遶境彰化市，除了許多信眾以鞭炮、煙火相迎外，今年比較特別的是有不少信眾以鮮花以鮮花代替煙火、鞭炮，在路口「跪迎」敬獻，媽祖鑾駕在深夜返抵南瑤宮安座，進香行程圓滿落幕。

建廟於清乾隆3年（西元1738年）的南瑤宮，是台灣中部規模最大，信徒最多的媽祖廟，從清朝嘉慶年間開始，就有每年前往發源地笨港（約當今雲林縣北港與嘉義縣新港）進香的傳統，為台灣史上第一的進香團，更曾是台灣史上規模最大的進香活動，被譽為「台灣進香團鼻祖」。

南瑤宮今年往笨港進香活動，是輪由南瑤宮十個媽會中的老大媽會、老四媽會與聖四媽會共同主辦，稱為「大媽年（或大媽四）」，過去有俗諺形容「大媽進香愛吃雞」，意思為，因大媽、四媽相當靈驗，信徒許願有求必應，南瑤宮媽祖24日啟駕沒多久，聖四媽的鑾轎轉進一巷弄「探望」久病不癒的信眾邱敏鈺，傳為佳話。

彰化南瑤宮今年笨港進香之行，傳承2百年的多項重要儀式，包括在已重建14年的笨港天后宮「換龍袍」、在嘉義縣新港鄉奉天宮舉行「會香（交香）與接（祭）頭香」，以及在彰化縣北斗鎮砲陣地舉行「接（祭）貳香、換娘傘」，並且和社頭枋橋頭天門宮完成核對併攏仿古製銀牌信物的傳統宗教儀式等。

今天下午3時，媽祖鑾轎、陣頭、儀仗與徒步跟隨的信眾進入彰化市，各宮廟陣頭前往迎接，隨後在市區遶境，深由在進香主委林世賢、進香大總理陳敏生與三個媽會大總理等人合力完成進香媽祖安座儀式後，也完成了再一次笨港進香的壯舉。

南瑤宮代表人彰化市長林世賢隨著進香隊伍往返，他說，今年南瑤宮媽祖笨港進香之旅，儘管經費比往年少了許多，卻發現自發的信眾與陣頭反而更多，尤其在市區遶境行經民生路與中華路口，大批信眾手捧著鮮花代替鞭砲煙火，朝著媽祖鑾轎方向虔誠地「跪拜」，更是今年最大特色，除了有環保意義外，還可以幫花農行銷花卉。

彰化南瑤宮媽祖7天6夜笨港進香之旅，今天回鑾彰化市區，受到信眾熱誠相迎，綿延的陣...
彰化南瑤宮媽祖7天6夜笨港進香之旅，今天回鑾彰化市區，受到信眾熱誠相迎，綿延的陣頭為之路塞。記者劉明岩／攝影
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彰化南瑤宮媽祖7天6夜笨港進香之旅，今天回鑾彰化市區，受到信眾熱誠相迎，綿延的陣頭為之路塞。記者劉明岩／攝影
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彰化南瑤宮媽祖7天6夜笨港進香之旅，今天回鑾彰化市區遶境，行經民生路與中華路口，...
彰化南瑤宮媽祖7天6夜笨港進香之旅，今天回鑾彰化市區遶境，行經民生路與中華路口，大批信眾手捧著鮮花代替鞭砲煙火，朝著媽祖鑾轎方向虔誠地「跪拜」，更是今年最大特色。記者劉明岩／攝影
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彰化南瑤宮媽祖7天6夜笨港進香之旅，今天回鑾彰化市區，受到信眾熱誠相迎，綿延的陣頭為之路塞。記者劉明岩／攝影
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彰化南瑤宮媽祖7天6夜笨港進香之旅，今天回鑾彰化市區，受到信眾熱誠相迎，綿延的陣頭為之路塞。記者劉明岩／攝影
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彰化南瑤宮媽祖7天6夜笨港進香之旅，今天回鑾彰化市區，受到信眾熱誠相迎，綿延的陣頭為之路塞。記者劉明岩／攝影
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南瑤宮媽祖遶境

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