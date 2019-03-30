窮則變變則通 埔心鄉只花300多萬元拓寬武英南路

2019-03-30 22:18 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



埔心鄉武英南路是埔心聯絡道通往永靖的捷徑，已拓寬成12米寬，4月間驗收。記者何烱榮／攝影 分享 facebook 俗話說巧婦難為無米炊，彰化縣埔心鄉長張乘瑜去年想拓寬形如窄巷的武英南路，光徵地費就要1億多元，鄉庫有心無力；他說，變則通，他爭取列入都市計畫道路，再以生活圈計畫爭取到內政部82%補助款，利用水利地拓寬成12米雙線道路。

台76線東西向快道路南向聯絡道路經過員鹿路、中正路的三岔路口，就是武英南路，原本只有9米寬。張乘瑜說，武英南路全長只約1公里，卻是通往永靖鄉永坡路、田尾的捷徑，地方民眾一直爭取拓寬，但徵地費超過1億元，工程經費也要5170萬元，「最後在中央和縣府補助下，鄉公所只負擔300多萬元就完成拓寬」。

武英南路拓寬工程去年7月動工，最近完工等待驗收，張乘瑜在無米炊下能完成拓寬，讓地方民眾稱讚。他說，還要感謝彰化農田水利會促成，無償提供屬水利地的側溝，才能拓寬成12米道路。

武英南路拓寬工程另一瓶頸路段，是武英南路與永靖鄉永坡路間還有一段長約300公尺的東溝大排水溝防道路，原本只有3米多寬，經營建署中區工程處研究後，決定以懸臂式施工法拓寬，即道路突出大排溝上方3米，既不影響水流，也讓防訊道路變成可以會車的6米多寬道路。