親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

女神崩壞！裘莉赴聯合國總部演說老態畢現 憔悴嚇人

魏德聖堅守2年前承諾 從荷蘭飛台直奔彰化探視自強兒童

2019-03-30 20:41聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化家扶今天在花壇全國麗園飯店表揚10位自強兒童，分別是彰化市的丁韋森與洪誠佑、鹿港鎮的黃筱蓉、員林市的曹啟賓、埔鹽鄉的陳煥宇、溪湖鎮的陳采甯、溪州鄉的鄭塏霖、社頭鄉的廖詠順、二林鎮的周淑娟及芳苑鄉的陳思樺等國中小受助兒，賽德克巴萊及海角七號電影導演魏德聖突然現身，特別送給他們禮物獎勵，

彰化縣長王惠美也到場肯定10位逆境中成長的自強兒童，並強調婦幼兒童節即將到來，呼籲社會大眾一起關懷重視弱勢與受虐兒少，因大家能用愛包圍這些弱勢孩子，才能讓家扶兒衝破逆境翻轉青貧，重建家庭，讓未來充滿希望的人生。

魏德聖在2年前因「52赫茲我愛你」電影首映會中，包下台中大遠百威秀影城，親自邀約彰化家扶兒1400多名前往，並承諾一定會再回來看看彰化家扶兒，今天兌現承諾。

魏德聖昨晚才從荷蘭忙於電影籌備工作回國，今天一大早從台北趕來彰化獎勵與關懷這10位彰化家扶自強兒童，彰化中心自立青年、目前在音樂教室擔任吉他老師的黃得東，以吉他自彈自唱電影「海角七號」中膾炙人口的「國境之南」等曲目，以表達對魏導關懷的感謝。

受表揚的自強兒童都在逆境中成長，堪為表率，其中，單親讀國二的曹啟賓是籃球校隊球員，平時照顧弟妹，家務整理，還會自己動手做衣櫃、蛋糕；國一生鄭塏霖曾當選模範兒童，多次代表學校參加口琴比賽及語文演獎比賽；國一的陳思樺是家務小幫手，自己動手做玩具來省錢，堅持劍道學習，參賽成績佳；小四的陳采甯是家務小幫手，透過自己的圖畫分享幸福。

另，小五的黃筱蓉，學業成績優異，也是田徑校隊成員，家中多位身障者，獨立打理家務及照顧弟妹；小六的洪誠佑則是熱心助人，不畏環境困苦認真學習，幫忙家務整理，是母親的小幫手；小五的丁韋森是繪畫高手，喜歡即興創作，成績優異，協助家務整理及照顧弟妹；小六的周淑娟則是協助母親照顧年幼的妹妹，克服困難參加劍道班。

讀國一的陳煥宇是家中小護士，照顧生病的家人，學習態度佳，成績表現優異，領獎學金協助家計；國三生廖詠順協助行動不便的父親按摩及敷藥，幫忙家務整理。

自強兒童回贈感謝卡給魏德聖導演。記者劉明岩／攝影
自強兒童回贈感謝卡給魏德聖導演。記者劉明岩／攝影
分享
自強兒童與才藝隊全體大合照，場面溫馨。記者劉明岩／攝影
自強兒童與才藝隊全體大合照，場面溫馨。記者劉明岩／攝影
分享
魏德聖導演頒獎給自強兒童。記者劉明岩／攝影
魏德聖導演頒獎給自強兒童。記者劉明岩／攝影
分享
魏德聖導演頒獎給自強兒童。記者劉明岩／攝影
魏德聖導演頒獎給自強兒童。記者劉明岩／攝影
分享
彰化縣長王惠美（前排左 4）與導演魏德聖（前排左 5）鼓勵自強兒童。記者劉明岩／...
彰化縣長王惠美（前排左 4）與導演魏德聖（前排左 5）鼓勵自強兒童。記者劉明岩／攝影
分享

電影身障者

相關新聞

員林社頭山林間群蜂飛舞 上演搶奪龍眼花蜜大作戰

2019-03-30 18:59

美景不再！東豐自行車綠廊樹木遭砍全禿光

2019-03-30 16:21

台商大廠熱錢回流 盧秀燕：感謝台商對台中有信心

2019-03-30 15:49

生人迴避！彰化今明3場「送肉粽」 民眾心慌慌

2019-03-30 15:27

南投市受鎮宮巡香松柏嶺 展現虔誠還可健身

2019-03-30 14:12

這老屋90年前就有電表 鹿港興安會館動工修繕活化

2019-03-30 11:54

林佳龍帶隊參觀花博 盧秀燕：歡迎前市長回來

2019-03-30 11:01

老農變講師 員農學生走出教室向田裡老農請益

2019-03-30 08:20

被奉茶感動 商人捐10萬贊助活動

2019-03-29 23:34

準公務員分發 先問「是否加班？」資深公務員感嘆

2019-03-29 23:30

學者觀點／準公務員受年改影響 使命感低了

2019-03-29 23:26

台中復甦客語 市民通過客語認證最高獎勵2千元

2019-03-29 22:37

4戶生5胎獲10萬獎金 南投國姓鄉人口仍負成長

2019-03-29 22:32

國民黨南投黨部主委 前海巡署少將楊麗川接任

2019-03-29 22:28

她辭工作照顧50歲失智母 貼心未婚夫幫忙顧老母

2019-03-29 20:31

年輕夫妻月入3萬 9年生5胎累得很幸福

2019-03-29 16:08

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

新門牌挨罵！新北改回藍綠色 換發時程全面延遲

2019-03-30 11:49

生人迴避！彰化今明3場「送肉粽」 民眾心慌慌

2019-03-30 15:27

廈門沒和韓國瑜簽到約 上海曾泰董事長來台買燕巢芭樂

2019-03-30 16:38

墾丁2處世外桃源 管制35年後首度開放

2019-03-29 18:08

環保局副局長市政會議抖腳被轉調 韓國瑜：適才適所

2019-03-29 21:01

2019高雄宋江陣選手之夜 神祕嘉賓竟是韓冰

2019-03-30 00:02

挨批新門牌辨識度低 設計師：實際成品其實極高

2019-03-30 12:29

準公務員分發 先問「是否加班？」資深公務員感嘆

2019-03-29 23:30

等不及到醫院 孕婦救護車上順利產女

2019-03-30 13:35

美景不再！東豐自行車綠廊樹木遭砍全禿光

2019-03-30 16:21

管制35年 墾丁溪仔口海岸、九棚鼻頭草原秘境開放

2019-03-29 23:42

秘境解封後和平島公園塞爆 將增闢大停車場便利遊客

2019-03-30 09:43

基北1550嚴重脫班通勤族罵翻 4業者將支援改善

2019-03-30 09:58

台灣布袋戲史30年偶衣大師聯展 新一代偶衣師訂單滿滿

2019-03-30 08:59

台灣燈會志工感恩餐會 蔡英文：就潘孟安話最多

2019-03-30 16:16

台南葫蘆埤自然公園2樓高溜滑梯爆紅 再推桌遊闖關

2019-03-30 08:28

議員爆機捷狀況多 駕駛害怕選擇離職 桃捷駁斥

2019-03-29 23:22

老農變講師 員農學生走出教室向田裡老農請益

2019-03-30 08:20

新北玩具行動車開進金山金包里社區

2019-03-29 21:30

影/慶祝玄天上帝誕辰 宋江陣頭少女熱舞拼場

2019-03-30 18:41

全台僅見 苗栗往北港「鐵馬進香」5月推出

2019-03-29 21:14

減輕家長負擔 竹縣將設置10多處公共托育家園

2019-03-30 12:06

台南市觀光局缺1臨時工 今天57人來搶

2019-03-30 12:49

學者觀點／準公務員受年改影響 使命感低了

2019-03-29 23:26

幫高雄治水 李鴻源：明年可能改善

2019-03-29 23:33

藤枝森林遊樂區封園10年終於重開 遊客踏上林道心悸動

2019-03-30 18:07

扭轉婚紗老店 她26歲接班創千萬奇蹟

2019-03-30 09:57

北捷百億人次卡2小時賣光 今明兩天音樂會等你回味

2019-03-30 12:40

市府前封街來玩耍 北市將推「街道變身遊戲場」

2019-03-30 17:44

南鐵拆遷期限到 還有54戶沒搬

2019-03-29 23:11

林佳龍帶隊參觀花博 盧秀燕：歡迎前市長回來

2019-03-30 11:01

新北紅線夜間停車 新莊部分路段4月起首波開放

2019-03-29 23:35

公益郵輪啟航 北市百名學生任觀光代言人免費出國

2019-03-29 21:40

被疑為小英串連開全代會 黃建財駁：為黨非為特定人選

2019-03-29 23:54

新北門牌暫緩換新 侯友宜：門牌很重要應符合市民期待

2019-03-30 17:04

台商大廠熱錢回流 盧秀燕：感謝台商對台中有信心

2019-03-30 15:49

美食新天地／板橋二哲家水餃 料多CP值高

2019-03-29 23:21

清明掃墓漸現車潮 高雄警今起制墓園交通

2019-03-30 08:24

清明假期公車賞櫻搭船優惠 嘉義市有免費路線

2019-03-30 09:18

影╱宜蘭驚見200公斤死魚 環保局：缺氧暴斃

2019-03-30 14:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top