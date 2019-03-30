魏德聖堅守2年前承諾 從荷蘭飛台直奔彰化探視自強兒童

2019-03-30 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化家扶今天在花壇全國麗園飯店表揚10位自強兒童，分別是彰化市的丁韋森與洪誠佑、鹿港鎮的黃筱蓉、員林市的曹啟賓、埔鹽鄉的陳煥宇、溪湖鎮的陳采甯、溪州鄉的鄭塏霖、社頭鄉的廖詠順、二林鎮的周淑娟及芳苑鄉的陳思樺等國中小受助兒，賽德克巴萊及海角七號電影導演魏德聖突然現身，特別送給他們禮物獎勵，

彰化縣長王惠美也到場肯定10位逆境中成長的自強兒童，並強調婦幼兒童節即將到來，呼籲社會大眾一起關懷重視弱勢與受虐兒少，因大家能用愛包圍這些弱勢孩子，才能讓家扶兒衝破逆境翻轉青貧，重建家庭，讓未來充滿希望的人生。

魏德聖在2年前因「52赫茲我愛你」電影首映會中，包下台中大遠百威秀影城，親自邀約彰化家扶兒1400多名前往，並承諾一定會再回來看看彰化家扶兒，今天兌現承諾。

魏德聖昨晚才從荷蘭忙於電影籌備工作回國，今天一大早從台北趕來彰化獎勵與關懷這10位彰化家扶自強兒童，彰化中心自立青年、目前在音樂教室擔任吉他老師的黃得東，以吉他自彈自唱電影「海角七號」中膾炙人口的「國境之南」等曲目，以表達對魏導關懷的感謝。

受表揚的自強兒童都在逆境中成長，堪為表率，其中，單親讀國二的曹啟賓是籃球校隊球員，平時照顧弟妹，家務整理，還會自己動手做衣櫃、蛋糕；國一生鄭塏霖曾當選模範兒童，多次代表學校參加口琴比賽及語文演獎比賽；國一的陳思樺是家務小幫手，自己動手做玩具來省錢，堅持劍道學習，參賽成績佳；小四的陳采甯是家務小幫手，透過自己的圖畫分享幸福。

另，小五的黃筱蓉，學業成績優異，也是田徑校隊成員，家中多位身障者，獨立打理家務及照顧弟妹；小六的洪誠佑則是熱心助人，不畏環境困苦認真學習，幫忙家務整理，是母親的小幫手；小五的丁韋森是繪畫高手，喜歡即興創作，成績優異，協助家務整理及照顧弟妹；小六的周淑娟則是協助母親照顧年幼的妹妹，克服困難參加劍道班。