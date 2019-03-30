親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜證實將見吳敦義 今用唱的表態2020

日職／王柏融打擊1成11 中田翔4打點逼和歐力士

員林社頭山林間群蜂飛舞 上演搶奪龍眼花蜜大作戰

2019-03-30 18:59聯合報 記者何烱榮╱即時報導

今年龍眼蜜將奇貨可居，市場價格可能創歷史新高！最近到八卦山脈員林、社頭一帶登山健行的人，抱怨林間蜜蜂飛來飛去，讓人害怕！為什麼蜜蜂增多，原來今年各地龍眼樹花況奇慘，只有員林、社頭一帶還開4、5成花，各地蜂農湧至，林間到處是蜂箱，數億隻蜜蜂正上演一場搶龍眼花蜜大作戰。

「估計當地林間蜂箱超過1萬箱，每箱有5、6萬隻蜜蜂。」員林市有名的蜂農張家三兄弟「大張」張魁元今天說，今年天候異常，南部龍眼樹開花率非常差，台中、南投山區的花況也奇慘，即使是八卦山脈，北端的彰化、芬園，南端的二水一帶也幾乎無花蜜可採，目前只有員林、社頭一帶的龍眼花有4、5成，吸引南北蜂農趕來置放蜂箱。

台中農改場果樹研究室陳盟松博士說，今年政府積極防治荔枝椿象，疫情有改善，但去年11、12月氣溫偏高，今年1、2月乾旱，嚴重影響荔枝、龍眼樹開花，未來收成可能都很不理想。

彰化市農會總幹林毓源說，今年農委會已將各縣市的荔枝、龍眼，列入農業天然災害現金救助地區；他曾爭取應一併補助蜂農，但農委會回說蜂農不是直接受害者，無法救助或補償。

二水鄉日華養蜂場第三代主人李東峰說，今年他已放棄採收龍眼蜜，附近其他蜂農也幾乎都放棄了，去年龍眼蜜收成好，家裡還有一些龍眼蜜，存貨賣完就沒了。「我父親說，他養了一輩子的蜂，從沒看到像今年這樣慘的狀況，無龍眼花蜜可採，是5、60年來第一次遇到。」

「今年我放棄龍眼蜜，專攻百花蜜。」神農獎蜂農、蜜鄉養蜂園第三代張至程夫妻，目前伴著蜂箱「滯留」在苗栗山區採柚子蜜，他說，往年這個時候應移箱到南投中寮山區，但當地幾乎無花蜜可採，只好另尋蜜源，今年全台龍眼蜜可能只收1、2成，非常慘，奇貨可居，市售價格應會飆高。

今年各地龍眼樹的花況奇慘，八卦山脈也只有員林、社頭一帶有4、5成花，各地蜂農載著...
今年各地龍眼樹的花況奇慘，八卦山脈也只有員林、社頭一帶有4、5成花，各地蜂農載著蜂箱趕來搶龍眼花蜜，林間處處是蜂箱。記者何烱榮／攝影
分享
今年各地龍眼樹的花況奇慘，八卦山脈也只有員林、社頭一帶有4、5成花，各地蜂農載著...
今年各地龍眼樹的花況奇慘，八卦山脈也只有員林、社頭一帶有4、5成花，各地蜂農載著蜂箱趕來搶龍眼花蜜，林間處處是蜂箱。記者何烱榮／攝影
分享
今年各地龍眼樹的花況奇慘，八卦山脈也只有員林、社頭一帶有4、5成花，各地蜂農載著...
今年各地龍眼樹的花況奇慘，八卦山脈也只有員林、社頭一帶有4、5成花，各地蜂農載著蜂箱趕來搶龍眼花蜜，林間處處是蜂箱。記者何烱榮／攝影
分享
八卦山脈員林、社頭一帶山林間，正上演一場數億隻蜜蜂搶奪龍眼花蜜大作戰。記者何烱榮...
八卦山脈員林、社頭一帶山林間，正上演一場數億隻蜜蜂搶奪龍眼花蜜大作戰。記者何烱榮／攝影
分享
神農獎青年蜂農張至程和他的蜜蜂大軍，目前「滯留」苗栗山區採集柚子蜜，他說今年決定...
神農獎青年蜂農張至程和他的蜜蜂大軍，目前「滯留」苗栗山區採集柚子蜜，他說今年決定放棄龍眼蜜了。照片／張至程提供
分享
今年各地龍眼樹的花況奇慘，八卦山脈也只有員林、社頭一帶有4、5成花，蜜蜂採花蜜飛...
今年各地龍眼樹的花況奇慘，八卦山脈也只有員林、社頭一帶有4、5成花，蜜蜂採花蜜飛回蜂箱內築蜜巢情形。記者何烱榮／攝影
分享

蜜蜂農委會疫情

相關新聞

美景不再！東豐自行車綠廊樹木遭砍全禿光

2019-03-30 16:21

台商大廠熱錢回流 盧秀燕：感謝台商對台中有信心

2019-03-30 15:49

生人迴避！彰化今明3場「送肉粽」 民眾心慌慌

2019-03-30 15:27

南投市受鎮宮巡香松柏嶺 展現虔誠還可健身

2019-03-30 14:12

這老屋90年前就有電表 鹿港興安會館動工修繕活化

2019-03-30 11:54

林佳龍帶隊參觀花博 盧秀燕：歡迎前市長回來

2019-03-30 11:01

老農變講師 員農學生走出教室向田裡老農請益

2019-03-30 08:20

被奉茶感動 商人捐10萬贊助活動

2019-03-29 23:34

準公務員分發 先問「是否加班？」資深公務員感嘆

2019-03-29 23:30

學者觀點／準公務員受年改影響 使命感低了

2019-03-29 23:26

台中復甦客語 市民通過客語認證最高獎勵2千元

2019-03-29 22:37

4戶生5胎獲10萬獎金 南投國姓鄉人口仍負成長

2019-03-29 22:32

國民黨南投黨部主委 前海巡署少將楊麗川接任

2019-03-29 22:28

她辭工作照顧50歲失智母 貼心未婚夫幫忙顧老母

2019-03-29 20:31

年輕夫妻月入3萬 9年生5胎累得很幸福

2019-03-29 16:08

台中百大婚攝景點票選 心之芳庭高美濕地入榜

2019-03-29 13:52

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

新門牌挨罵！新北改回藍綠色 換發時程全面延遲

2019-03-30 11:49

開會翹腳被韓國瑜痛罵 他無預警遭調職

2019-03-29 20:05

生人迴避！彰化今明3場「送肉粽」 民眾心慌慌

2019-03-30 15:27

廈門沒和韓國瑜簽到約 上海曾泰董事長來台買燕巢芭樂

2019-03-30 16:38

環保局副局長市政會議抖腳被轉調 韓國瑜：適才適所

2019-03-29 21:01

2019高雄宋江陣選手之夜 神祕嘉賓竟是韓冰

2019-03-30 00:02

挨批新門牌辨識度低 設計師：實際成品其實極高

2019-03-30 12:29

準公務員分發 先問「是否加班？」資深公務員感嘆

2019-03-29 23:30

管制35年 墾丁溪仔口海岸、九棚鼻頭草原秘境開放

2019-03-29 23:42

等不及到醫院 孕婦救護車上順利產女

2019-03-30 13:35

海漂垃圾清不完 海大助陳信助成立海廢基地

2019-03-29 20:28

新北新門牌引爭議 時代力量連署：立即停換作業

2019-03-29 19:43

她辭工作照顧50歲失智母 貼心未婚夫幫忙顧老母

2019-03-29 20:31

秘境解封後和平島公園塞爆 將增闢大停車場便利遊客

2019-03-30 09:43

基北1550嚴重脫班通勤族罵翻 4業者將支援改善

2019-03-30 09:58

台灣布袋戲史30年偶衣大師聯展 新一代偶衣師訂單滿滿

2019-03-30 08:59

美景不再！東豐自行車綠廊樹木遭砍全禿光

2019-03-30 16:21

台灣燈會志工感恩餐會 蔡英文：就潘孟安話最多

2019-03-30 16:16

台南葫蘆埤自然公園2樓高溜滑梯爆紅 再推桌遊闖關

2019-03-30 08:28

議員爆機捷狀況多 駕駛害怕選擇離職 桃捷駁斥

2019-03-29 23:22

新北玩具行動車開進金山金包里社區

2019-03-29 21:30

避免A柱盲區撞行人 桃市替公車裝大尺寸照地鏡、廣角鏡

2019-03-29 20:33

全台僅見 苗栗往北港「鐵馬進香」5月推出

2019-03-29 21:14

老農變講師 員農學生走出教室向田裡老農請益

2019-03-30 08:20

減輕家長負擔 竹縣將設置10多處公共托育家園

2019-03-30 12:06

學者觀點／準公務員受年改影響 使命感低了

2019-03-29 23:26

台南市觀光局缺1臨時工 今天57人來搶

2019-03-30 12:49

幫高雄治水 李鴻源：明年可能改善

2019-03-29 23:33

南鐵拆遷期限到 還有54戶沒搬

2019-03-29 23:11

扭轉婚紗老店 她26歲接班創千萬奇蹟

2019-03-30 09:57

北捷百億人次卡2小時賣光 今明兩天音樂會等你回味

2019-03-30 12:40

林佳龍帶隊參觀花博 盧秀燕：歡迎前市長回來

2019-03-30 11:01

公益郵輪啟航 北市百名學生任觀光代言人免費出國

2019-03-29 21:40

被疑為小英串連開全代會 黃建財駁：為黨非為特定人選

2019-03-29 23:54

新北紅線夜間停車 新莊部分路段4月起首波開放

2019-03-29 23:35

清明掃墓漸現車潮 高雄警今起制墓園交通

2019-03-30 08:24

影/慶祝玄天上帝誕辰 宋江陣頭少女熱舞拼場

2019-03-30 18:41

藤枝森林遊樂區封園10年終於重開 遊客踏上林道心悸動

2019-03-30 18:07

美食新天地／板橋二哲家水餃 料多CP值高

2019-03-29 23:21

台商大廠熱錢回流 盧秀燕：感謝台商對台中有信心

2019-03-30 15:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top