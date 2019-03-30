員林社頭山林間群蜂飛舞 上演搶奪龍眼花蜜大作戰

2019-03-30 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



今年龍眼蜜將奇貨可居，市場價格可能創歷史新高！最近到八卦山脈員林、社頭一帶登山健行的人，抱怨林間蜜蜂飛來飛去，讓人害怕！為什麼蜜蜂增多，原來今年各地龍眼樹花況奇慘，只有員林、社頭一帶還開4、5成花，各地蜂農湧至，林間到處是蜂箱，數億隻蜜蜂正上演一場搶龍眼花蜜大作戰。

「估計當地林間蜂箱超過1萬箱，每箱有5、6萬隻蜜蜂。」員林市有名的蜂農張家三兄弟「大張」張魁元今天說，今年天候異常，南部龍眼樹開花率非常差，台中、南投山區的花況也奇慘，即使是八卦山脈，北端的彰化、芬園，南端的二水一帶也幾乎無花蜜可採，目前只有員林、社頭一帶的龍眼花有4、5成，吸引南北蜂農趕來置放蜂箱。

台中農改場果樹研究室陳盟松博士說，今年政府積極防治荔枝椿象，疫情有改善，但去年11、12月氣溫偏高，今年1、2月乾旱，嚴重影響荔枝、龍眼樹開花，未來收成可能都很不理想。

彰化市農會總幹林毓源說，今年農委會已將各縣市的荔枝、龍眼，列入農業天然災害現金救助地區；他曾爭取應一併補助蜂農，但農委會回說蜂農不是直接受害者，無法救助或補償。

二水鄉日華養蜂場第三代主人李東峰說，今年他已放棄採收龍眼蜜，附近其他蜂農也幾乎都放棄了，去年龍眼蜜收成好，家裡還有一些龍眼蜜，存貨賣完就沒了。「我父親說，他養了一輩子的蜂，從沒看到像今年這樣慘的狀況，無龍眼花蜜可採，是5、60年來第一次遇到。」