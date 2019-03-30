1家6口器捐卡都簽了 媽媽的大愛救了6個家庭

2019-03-30 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中榮總今天舉行器官捐贈感恩追思會，器官捐贈者李美慧女兒林鷹君說，當年全家6人都簽署器捐同意書，媽媽因罹患不典型的運動神經元疾病，去年往生前捐出心、肝、腎與眼角膜等，讓6個家庭獲重生，她為有這樣大愛的媽媽感到驕傲，也希望受贈者好好珍惜得來不易的器官，快樂生活。受贈者代表14歲蔡小妹獻花給捐贈者家屬，並表示感謝器捐者捐腎，讓她可一圓以打羽毛球的美夢。

林鷹君說，10多年前，她響應器捐活動率先簽署，沒想到媽媽也跟著說要簽署，接著爸爸跟弟弟、妹妹也一起響應，一家5人全都簽下器官捐贈同意書，後來媽媽因罹患不典型的運動神經元疾病臥床，去年53歲往生前決定捐出心、肝、腎與眼角膜，今天她跟妹妹、妹婿帶著孩子參加感恩音樂會，想到媽媽的好都忍不住哽咽流淚。

懷念李美慧的影片中，回憶李美慧從年輕時愛漂亮的少女，到成為老公林晉丞最深愛的老婆，產下3子女的過往，其中一幕老公林晉丞在醫院與坐在輪椅上李美慧的深情對望，全家在李美慧臨終前於病床前親吻她，讓在場者忍不住拭淚。

她指出，簽器捐同意書很容易，但幫媽媽決定要器捐卻很難，但媽媽兩度入夢，告訴她「兩次腦死判定都會成功！」腦判確定後，媽媽又在夢中笑著告訴她「謝謝妳！」她認為，可能是媽媽想告訴她「幫媽媽做了正確的決定」。