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美景不再！東豐自行車綠廊樹木遭砍全禿光

2019-03-30 16:21聯合報 記者余采瀅╱即時報導

東豐自行車綠廊里程8公里處約100公尺南北兩側邊坡，20多棵樹木因水土保持工程慘...
東豐自行車綠廊里程8公里處約100公尺南北兩側邊坡，20多棵樹木因水土保持工程慘遭剷除，兩邊坡面鋪上鐵絲網，山壁裸露，昔日綠樹成蔭的美景已不復見。圖／台中市議員陳清龍提供
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東豐自行車綠廊以綠樹成蔭聞名，未料東勢隧道口旁20多棵大樹竟遭砍伐，只剩下樹頭，綠蔭沒了，兩邊斜坡光禿禿一片，令不少民眾直呼太誇張。台中市觀光旅遊局指出，此路段在風雨過後常有樹木倒塌及落石掉落，為此向教育部體育署申請修繕補助，去年經許可後發包施工，採用格框植生工法搭配噴植進行作業，力求保護邊坡並維持植物生長，同時也確保遊客旅遊安全，預計4月12日完工。

東豐自行車綠廊里程8公里處約100公尺南北兩側邊坡，20多棵樹木因水土保持工程全部慘遭剷除，兩邊坡面鋪上鐵絲網，山壁裸露，昔日綠樹成蔭的美景已不復見，變成光禿禿一片，慘不忍睹，令不少民眾傻眼，痛批「太粗暴！大樹就這樣沒了！」

台中市議員陳清龍表示，「大樹砍了就沒了，將成長良好的大樹全面性砍除，實在是粗暴的行為，也十分可惜。」市府事先可以有更細膩的思考，保住成長良好的大樹，同時也做好邊坡加強的改善，兼顧生態與水土保持，才是最佳決策。

台中市觀旅局表示，這條路段因舊坡面是以卵石護坡，坡面淺根系雜木樹種沿石縫生長，抓地力不足致樹木傾斜，並有淺根系植物竹子生長；每遭大雨及颱風侵襲時，常有土石崩落及樹木折斷倒塌情形，嚴重危害遊客旅遊安全。

觀旅局指出，市府已將此路段邊坡改善工程納入體育署前瞻基礎建設計畫辦理，106年向教育部體育署申請修繕補助，去年經教育部體育署委員現場勘查及審查許可後發包施工，並參考水土保持技術規範，對於潛在災害地段施作預防性工程；透過清除淺根性危木、以格框植生輔以截排水等方式改善，達到邊坡保護效果，以保障遊客安全，工程預計4月12日完工。

東豐自行車綠廊的東勢隧道口旁20多棵大樹慘遭砍伐，只剩下樹頭。圖／台中市議員陳清...
東豐自行車綠廊的東勢隧道口旁20多棵大樹慘遭砍伐，只剩下樹頭。圖／台中市議員陳清龍提供
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