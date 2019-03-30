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台商大廠熱錢回流 盧秀燕：感謝台商對台中有信心

2019-03-30 15:49聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市盧秀燕今天參與台中市西大同國小120歲周年校慶，並且為整修後的校史館揭幕。近90年的校史館，由校友、具有台商身分的聯聚建設董事長江韋侖捐贈及參與規劃設計，交由其建築團隊施工完成。盧秀燕今天也對近期台商大廠包括巨大、車王電子，以及昨天核准的和大工業、台中精機回台投資表感謝，她感謝台商大廠對台中未來的經濟前景有信心，加碼投資，她承諾要拚經濟，讓台中市民過得更好。

今天是參與台中市西大同國小120歲周年校慶，校方舉辦校友回娘家打卡祝福、園遊會等，吸引校友參與。盧秀燕說，大同國小傑出校友包括諾貝爾物理學獎得主丁肇中、前行政院長毛治國、立委黃國書，以及江韋侖等人。

盧秀燕指出，校友不只校慶時返校，平時也關心學校狀況；例如聯聚建設董事長江韋侖出錢出力，將升旗台整建得美輪美奐，並整建校史館，也爭取經費保存校內歷史建築；她對於校長提出進入學校的主要幹道整修需求，她當場允諾將優先辦理，市府會維護學校歷史古蹟並發揚光大，全力以赴促進教育發展。

江韋侖說，適逢學校120週年校慶，他和親友多數是大同國小校友，他的爺爺曾是大同國小第一任及第二任校長的老師，因此學校日式歷史建築校史館需要整修，他隨即允諾贊助校史館裝修工程費用，並請聯聚建設團隊投入幫忙整修裝潢工程。

在整理文物的過程中，包括日據時期的風琴、薩摩燒花瓶及被用來放置天皇夫妻玉照、教育敕語的奉安櫃，都由江韋侖委由古物復原師修復，如今大同國小保存的奉安櫃為全台保存最完整的一座，讓校方十分感動。

盧秀燕指出，台中是一個工商貿易、服務科技、農漁業等兼容並蓄的城市，為了拚經濟，一定要招商引資，很感謝很多的工商界對台中市政府有信心，對台中未來的經濟前景有信心，很多企業不但沒有撤資，還加碼投資台中，包括巨大、車王電子，所以她的施政重點就是要拚經濟，讓台中市民過得更好。

台中市長盧秀燕（左二）今天參與台中市西大同國小120歲周年校慶，並且為整修後的校...
台中市長盧秀燕（左二）今天參與台中市西大同國小120歲周年校慶，並且為整修後的校史館揭幕。校史館是由校友、聯聚建設董事長江韋侖（右三）整建。記者趙容萱／攝影
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台中市長盧秀燕（左五）今天參與台中市西大同國小120歲周年校慶，並且為整修後的校...
台中市長盧秀燕（左五）今天參與台中市西大同國小120歲周年校慶，並且為整修後的校史館揭幕。校史館是由校友、聯聚建設董事長江韋侖（左四）整建。記者趙容萱／攝影
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台中市西大同國小120歲周年校慶，校史館同日揭幕。校方感謝校友、聯聚建設董事長江...
台中市西大同國小120歲周年校慶，校史館同日揭幕。校方感謝校友、聯聚建設董事長江韋侖（左）整建校史室。記者趙容萱／攝影
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台中市長盧秀燕（右二）今天參與台中市西大同國小120歲周年校慶。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（右二）今天參與台中市西大同國小120歲周年校慶。記者趙容萱／攝影
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台中市經濟盧秀燕

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