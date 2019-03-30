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彰化縣職訓就業率85% 職訓3個月後沒工作仍幫到底

2019-03-30 14:14聯合報 記者劉明岩╱即時報導

為協助失業者提升就業技能，彰化縣政府今天上午在縣府廣場舉辦職訓成果展暨聯合招生活動， 縣長王惠美表示，期望藉由活動媒合就業、提升勞工技能，一起拚經濟。縣府勞工處指出，接受縣府開辦的職前訓練後，就業率達8成5以上， 如結訓90日後仍無法順利就業的學員，縣府就業服務台會持續提供就業服務，並主動連繫追蹤。

今天這場活動結合彰化縣大專校院、職業工會及民間團體等職前訓練班各承訓單位，展現去年職訓班的就業成果，並辦理今年度三大類別48班職業訓練班聯合招生，包含職前訓練15班、身障者職訓專班7班，及為因應人口高齡化照顧服務員的需求，開辦照顧服務員訓練班26班，共計1400個訓練名額，並透過各職類課程宣導攤位、手動DIY職訓體驗以及摸彩、闖關等活動，讓民眾一起參與。

出席活動的縣長王惠美，表揚本年度辦理職業訓練的21家承訓單位，及4家積極協助職前訓練學員就業的廠商外，還強調縣府辦的職訓課程，職前訓練訓後的平均就業率高達85 %以上，其中機車電動車噴射引擎維修、職場實務訓練班機電整合及門市服務人員培訓班烘焙及飲料調製班中餐烹飪班等在短短二個月訓練中，都能輔導學員們取得丙級證照，增進他們在就業市場的競爭力。

王惠美說，結訓90天後，仍然無法順利就業的學員，縣府就業服務台還會繼續提供服務，由就業服務員主動聯繫追蹤，依照民眾意願提供求職登記，讓他們可以作職缺媒合服務。

彰化縣政府今天上午在縣府廣場舉辦職訓成果展暨聯合招生活動， 縣長王惠美（左6）表...
彰化縣政府今天上午在縣府廣場舉辦職訓成果展暨聯合招生活動， 縣長王惠美（左6）表示，期望藉由活動媒合就業、提升勞工技能，一起拚經濟。記者劉明岩／攝影
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彰化縣政府今天上午在縣府廣場舉辦職訓成果展暨聯合招生活動，縣長王惠美歡看職訓實作...
彰化縣政府今天上午在縣府廣場舉辦職訓成果展暨聯合招生活動，縣長王惠美歡看職訓實作視範。記者劉明岩／攝影
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彰化縣政府今天上午在縣府廣場舉辦職訓成果展暨聯合招生活動， 縣長王惠美表揚本年度...
彰化縣政府今天上午在縣府廣場舉辦職訓成果展暨聯合招生活動， 縣長王惠美表揚本年度辦理職業訓練的21家承訓單位，及4家積極協助職前訓練學員就業的廠商。記者劉明岩／攝影
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王惠美

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