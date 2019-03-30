這老屋90年前就有電表 鹿港興安會館動工修繕活化

2019-03-30 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



今天動工修繕的鹿港興安會館，保有房屋稅籍牌。照片／彰化縣文化局提供 分享 facebook

又一處鹿港老屋要活化了！彰化縣文化局今天上午為鹿港興安會館舉辦修繕工程動土儀式，預估以一年時間完成整修，由於興安會館已由興安宮管理委購得， 將作為宮廟來訪接待室及文物陳列室。

彰化縣文化局為保存鹿港鎮歷史老屋空間，積極爭取文化部經費挹注，辦理「彰化縣鹿港鎮歷史老屋活化再利用補助計畫」，其中鹿港興安宮管理委員會申請「興安會館修繕計畫」獲核定補助，今天上午舉行動土儀式，由文化局長張雀芬主持，出席的還有興安宮主委施錦鏘、縣議員楊妙月、鹿港鎮長許志宏等人。

文化局指出，興安會館修繕工程計畫總經費為120萬元，文化局及興安宫管理委員會負擔一半，工程項目包含屋頂整修、白蟻防治、屋梁整修更換、結構補強、門窗工程、牆面整修及廁所整修等，預估1年內完成。