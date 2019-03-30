這老屋90年前就有電表 鹿港興安會館動工修繕活化
又一處鹿港老屋要活化了！彰化縣文化局今天上午為鹿港興安會館舉辦修繕工程動土儀式，預估以一年時間完成整修，由於興安會館已由興安宮管理委購得， 將作為宮廟來訪接待室及文物陳列室。
彰化縣文化局為保存鹿港鎮歷史老屋空間，積極爭取文化部經費挹注，辦理「彰化縣鹿港鎮歷史老屋活化再利用補助計畫」，其中鹿港興安宮管理委員會申請「興安會館修繕計畫」獲核定補助，今天上午舉行動土儀式，由文化局長張雀芬主持，出席的還有興安宮主委施錦鏘、縣議員楊妙月、鹿港鎮長許志宏等人。
文化局指出，興安會館修繕工程計畫總經費為120萬元，文化局及興安宫管理委員會負擔一半，工程項目包含屋頂整修、白蟻防治、屋梁整修更換、結構補強、門窗工程、牆面整修及廁所整修等，預估1年內完成。
文化局長張雀芬表示，這棟老屋位在鹿港興安宮廟門右側，民國18年即有申裝電表的證明，足見其歷史久遠，又位在九曲巷頭，且興安宮建物本體在74年指定為縣定古蹟，又鄰近歷史建築鹿港十宜樓，是鹿港文化資產聚集的熱點，希望透過補助修繕工程經費，在修繕過程中儘量留用舊材料及工法，保存鹿港獨特的巷弄紋理，讓老屋發揮新價值。
留言