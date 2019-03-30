老農變講師 員農學生走出教室向田裡老農請益

2019-03-30 08:20 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



77歲老農凃富籐昨天變講師，他告訴走到八堡好米農場校外教學的國立員林農工農場經營科學生，「時代在進步，種田不再很辛苦，現在可以坐在有冷氣的耕耘機翻田整地，很多老農沒有體力再種田，只要當小佃農大地主，種5甲地保證年收入超過百萬元」。

員林農工上星期剛結束段考，校長林玉芬、農經科二年級導師程獻漳帶領學生走出教室，來到彰化縣埔心鄉八堡好米農場校外教學，向老農凃富籐請益。鄉長張乘瑜家也務農，帶領學生走下稻田辨識、拔除雜草；張乘瑜說，老農有豐富的傳統種稻經驗，是青農學習的對象，因科技在進步，希望學生將來變成知識青農，成為台灣農業新貴。

「在學校要快樂學習，在農地要做快樂農夫。」農經科二年級女學生吳優家在大村，常跟著父母到葡萄園農忙，她說說，農產品的收益受到自然環境影響很大，今天希望能多學習危害農作物的相關問題，回學校之後配合專題研究改善方法，收成提高了，我們才能當一個「有幸福未來的快樂農夫」。

程獻漳在農場上課，向學生說明八堡圳水文，也帶著學生走入稻田認識福壽螺等常見害蟲，了解施肥、土壤、水質與氣候對水稻品質的影響。男女學生都彎腰除草，體驗汗滴禾下田的辛苦，當凃富籐介紹一旁價格145萬元的噴藥農機，大開眼界。

凃富籐種稻已60年，近年號召附近老農組成面積約120甲的「八堡好米產銷推廣協會」，他說，埔心鄉稻田汲取八堡圳的濁水溪水灌溉，稻枝旺盛、抗病力強，協會成員都少施肥料，積極推動稻作友善環境，生產出香Q好吃的八堡米。

凃富籐說，他保留一塊稻田配合員林辦理校外食農教育，讓學生實際瞭解水稻病蟲害防治，也分析八堡圳水對稻米品質的影響、以及友善農作環境管理，讓員農學生認識在地生產的優質稻米，將來成為推廣振興稻作的種子，讓農業教育積極紮根。