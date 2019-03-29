她辭工作照顧50歲失智母 貼心未婚夫幫忙顧老母
彰化縣切膚之愛基金會魏愛倫學苑（失智日間照顧中心）最年輕的照顧服務員張筱翊今天在魏愛倫學苑舉行溫馨的訂婚禮，當初是為了照顧52歲就罹患早發型失智症的母親，而放棄驗光師工作，現在她的未婚夫柯建伸也會貼心的幫她照顧失智母親，讓她覺得很感動。
28歲的張筱翊是單親家庭的獨生女，5年前因媽媽罹患早發型失智症，一年內在夜間走失近20次，由於在眼科擔任驗光師，必須輪夜班，不得已只得放棄驗光師工作，照顧母親。
筱翊的媽媽曾收托在魏愛倫學苑，切膚之愛基金會執行長詹麗珠得知筱翊為了媽媽辭去工作，鼓勵她參加照顧服務員訓練，不僅可以在魏愛倫學苑照顧媽媽，也能重新投入職場。
張筱翊是個有愛心的照服員，學苑長者都很喜歡她，最近她決定要和30歲的男友柯建伸共度一生，由於筱翊媽媽嚴重失智，詹麗珠建議筱翊可以在魏愛倫學苑辦訂婚禮，讓學苑當她娘家，學苑長輩們也可以當她「便媒人」，讓長輩參與，長輩也開心，就像自己孫女出嫁。
今天在魏愛倫學苑的婚禮喜氣洋洋，雙方家長都到場，詹麗珠說，筱翊找到一個很貼心的未婚夫，柯建伸心疼筱翊的辛苦，在筱翊假日到大學進修這一年間，主動幫忙她照顧母親，共同分攤早發性失智母親的照顧負荷，讓筱翊很感動，決定託付終身。
張筱翊說，原本自己孤單面對早發性失智媽媽的折磨，甚至沒有勇氣走下去，今天神讓她找到這麼棒的娘家，且能夠踏入美好的婚姻，唯有神的愛才能成就這一切，也希望藉由在魏愛倫學苑訂婚，讓社會大眾知道，失智者和家屬是多麼需要大家的協助。
詹麗珠說，台灣已逐漸邁入超高齡社會，在現今缺乏照顧人力的窘境裡，切膚之愛基金會辦理多場次的照顧服務員訓練與培訓失智照顧相關的研習課程，期盼更多照顧新血加入失智照顧的行列，希望看到越來越多像筱翊這樣的年輕人投入長照領域，一起打造失智友善的職場與環境。
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