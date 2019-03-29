她辭工作照顧50歲失智母 貼心未婚夫幫忙顧老母

2019-03-29 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣切膚之愛基金會魏愛倫學苑（失智日間照顧中心）最年輕的照顧服務員張筱翊今天在魏愛倫學苑舉行溫馨的訂婚禮，當初是為了照顧52歲就罹患早發型失智症的母親，而放棄驗光師工作，現在她的未婚夫柯建伸也會貼心的幫她照顧失智母親，讓她覺得很感動。

28歲的張筱翊是單親家庭的獨生女，5年前因媽媽罹患早發型失智症，一年內在夜間走失近20次，由於在眼科擔任驗光師，必須輪夜班，不得已只得放棄驗光師工作，照顧母親。

筱翊的媽媽曾收托在魏愛倫學苑，切膚之愛基金會執行長詹麗珠得知筱翊為了媽媽辭去工作，鼓勵她參加照顧服務員訓練，不僅可以在魏愛倫學苑照顧媽媽，也能重新投入職場。

張筱翊是個有愛心的照服員，學苑長者都很喜歡她，最近她決定要和30歲的男友柯建伸共度一生，由於筱翊媽媽嚴重失智，詹麗珠建議筱翊可以在魏愛倫學苑辦訂婚禮，讓學苑當她娘家，學苑長輩們也可以當她「便媒人」，讓長輩參與，長輩也開心，就像自己孫女出嫁。

今天在魏愛倫學苑的婚禮喜氣洋洋，雙方家長都到場，詹麗珠說，筱翊找到一個很貼心的未婚夫，柯建伸心疼筱翊的辛苦，在筱翊假日到大學進修這一年間，主動幫忙她照顧母親，共同分攤早發性失智母親的照顧負荷，讓筱翊很感動，決定託付終身。

張筱翊說，原本自己孤單面對早發性失智媽媽的折磨，甚至沒有勇氣走下去，今天神讓她找到這麼棒的娘家，且能夠踏入美好的婚姻，唯有神的愛才能成就這一切，也希望藉由在魏愛倫學苑訂婚，讓社會大眾知道，失智者和家屬是多麼需要大家的協助。