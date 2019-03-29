親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

許淑淨涉禁藥：台灣之光後的空虛 如何自處？

全台唯二原始海岸線！墾丁2處世外桃源 管制35年後首度開放

她辭工作照顧50歲失智母 貼心未婚夫幫忙顧老母

2019-03-29 20:31聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣切膚之愛基金會魏愛倫學苑（失智日間照顧中心）最年輕的照顧服務員張筱翊今天在魏愛倫學苑舉行溫馨的訂婚禮，當初是為了照顧52歲就罹患早發型失智症的母親，而放棄驗光師工作，現在她的未婚夫柯建伸也會貼心的幫她照顧失智母親，讓她覺得很感動。

28歲的張筱翊是單親家庭的獨生女，5年前因媽媽罹患早發型失智症，一年內在夜間走失近20次，由於在眼科擔任驗光師，必須輪夜班，不得已只得放棄驗光師工作，照顧母親。

筱翊的媽媽曾收托在魏愛倫學苑，切膚之愛基金會執行長詹麗珠得知筱翊為了媽媽辭去工作，鼓勵她參加照顧服務員訓練，不僅可以在魏愛倫學苑照顧媽媽，也能重新投入職場。

張筱翊是個有愛心的照服員，學苑長者都很喜歡她，最近她決定要和30歲的男友柯建伸共度一生，由於筱翊媽媽嚴重失智，詹麗珠建議筱翊可以在魏愛倫學苑辦訂婚禮，讓學苑當她娘家，學苑長輩們也可以當她「便媒人」，讓長輩參與，長輩也開心，就像自己孫女出嫁。

今天在魏愛倫學苑的婚禮喜氣洋洋，雙方家長都到場，詹麗珠說，筱翊找到一個很貼心的未婚夫，柯建伸心疼筱翊的辛苦，在筱翊假日到大學進修這一年間，主動幫忙她照顧母親，共同分攤早發性失智母親的照顧負荷，讓筱翊很感動，決定託付終身。

張筱翊說，原本自己孤單面對早發性失智媽媽的折磨，甚至沒有勇氣走下去，今天神讓她找到這麼棒的娘家，且能夠踏入美好的婚姻，唯有神的愛才能成就這一切，也希望藉由在魏愛倫學苑訂婚，讓社會大眾知道，失智者和家屬是多麼需要大家的協助。

詹麗珠說，台灣已逐漸邁入超高齡社會，在現今缺乏照顧人力的窘境裡，切膚之愛基金會辦理多場次的照顧服務員訓練與培訓失智照顧相關的研習課程，期盼更多照顧新血加入失智照顧的行列，希望看到越來越多像筱翊這樣的年輕人投入長照領域，一起打造失智友善的職場與環境。

彰化縣切膚之愛基金會魏愛倫學苑（失智日間照顧中心）最年輕的照顧服務員張筱翊今天在...
彰化縣切膚之愛基金會魏愛倫學苑（失智日間照顧中心）最年輕的照顧服務員張筱翊今天在魏愛倫學苑舉行溫馨的訂婚禮。圖／切膚之愛基金會提供
分享
彰化縣切膚之愛基金會魏愛倫學苑（失智日間照顧中心）最年輕的照顧服務員張筱翊今天在...
彰化縣切膚之愛基金會魏愛倫學苑（失智日間照顧中心）最年輕的照顧服務員張筱翊今天在魏愛倫學苑舉行溫馨的訂婚禮。圖／切膚之愛基金會提供
分享
彰化縣切膚之愛基金會魏愛倫學苑（失智日間照顧中心）最年輕的照顧服務員張筱翊今天在...
彰化縣切膚之愛基金會魏愛倫學苑（失智日間照顧中心）最年輕的照顧服務員張筱翊今天在魏愛倫學苑舉行溫馨的訂婚禮。圖／切膚之愛基金會提供
分享

失智症婚禮工作

相關新聞

年輕夫妻月入3萬 9年生5胎累得很幸福

2019-03-29 16:08

台中百大婚攝景點票選 心之芳庭高美濕地入榜

2019-03-29 13:52

影╱中市警犬隊成軍周年 領犬員Rap唱出8萌犬變猛犬

2019-03-29 10:21

彰化鐵路高架、二林園區卡關 王惠美籲中央別阻礙地方發展

2019-03-29 00:31

發電廠降載不公平？ 盧秀燕再槓台電

2019-03-29 00:27

李昌鈺鑑證營 fun暑假學神探辦案

2019-03-29 00:22

南投龍鳳瀑布步道災修動工 預計5月中完成

2019-03-29 00:11

西濱快速路 大安段增設隔音牆

2019-03-29 00:09

經3個市長…台74線增3匝道 林佳龍：全力推動

2019-03-29 00:07

中市74號道增設3匝道一拖3市長 林佳龍：加速全力推動

2019-03-28 20:33

16億換不到真情？彰化燒錢催生 結果人口還是外移

2019-03-28 17:38

蔡其昌會勘西濱噪音問題 大安段將增設隔音牆8月底完工

2019-03-28 17:17

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

高雄市推「幸福高雄移居津貼」每月1萬最長領12個月

2019-03-29 12:15

年輕夫妻月入3萬 9年生5胎累得很幸福

2019-03-29 16:08

換新門牌辨識度超低被罵翻！新北市府臉書貼文釋疑

2019-03-29 14:42

她撿到100元竟加班找失主 失主：這是一百萬元的感動

2019-03-29 11:48

墾丁2處世外桃源 管制35年後首度開放

2019-03-29 18:08

免塞車上陽明山！桃園彩色海芋季登場祭免費接駁

2019-03-29 10:32

韓國瑜4月擬夜宿本國勞工宿舍 了解1例1休勞動條件

2019-03-28 22:42

花蓮民宿傳合法掩護非法低價搶客 縣府將加強稽查

2019-03-29 15:51

高市旗山區鼓山國小疑爆食物中毒 70名師生就醫

2019-03-29 11:21

大巨蛋都審仍未過 柯文哲批遠雄審前一天才交資料

2019-03-29 12:23

基隆納骨塔位不足 林右昌：明年3億建新塔並啟用樹葬區

2019-03-29 11:03

影／退役UH-1H通用直升機 國軍贈中山工商典藏

2019-03-28 22:11

借道小三通 嘉縣鳳梨賣到深圳廈門

2019-03-29 00:40

影╱嘉縣假牙補助預算通過 議員：支持但要尊重

2019-03-29 12:14

旗山區鼓山國小疑集體食物中毒 學生：蒲燒鯛魚怪怪的

2019-03-29 11:32

北市4-6月敬老卡搭捷運 享好康

2019-03-28 23:30

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

開會翹腳被韓國瑜痛罵 他無預警遭調職

2019-03-29 20:05

台北車站不再迷路 AR導航App最快月底上架

2019-03-29 08:21

高市68處積淹水點 請李鴻源開藥方

2019-03-29 17:29

免費借童車還有7米溜滑梯 新北高灘地連假不怕人擠人

2019-03-29 10:30

經3個市長…台74線增3匝道 林佳龍：全力推動

2019-03-29 00:07

雙子星朝「1股都不能有陸資」規畫？ 北市：待中央說明

2019-03-28 21:27

免追垃圾車！屏東市民下載APP手機提醒倒垃圾

2019-03-29 13:10

美佛州姊妹市下榻墾丁 見陽光沙灘直說「姊妹像極了」

2019-03-29 16:18

信徒託夢連擲筊12次聖杯 平鎮土地公迎娶土地婆

2019-03-29 18:41

不喜歡新門牌想自行「加工」 民政局：盼不要任意更動

2019-03-29 19:17

桃園新警局長首場治安會議 民眾滿意反映讚

2019-03-29 10:16

2019竹子湖海芋季登場 柯文哲穿青蛙裝下田開採

2019-03-29 12:35

台南市定民俗 流傳百年放鴿苓文化季登場

2019-03-29 11:19

新板「特專三」延宕13年 侯友宜再請政院早定案

2019-03-28 23:24

彰化鐵路高架、二林園區卡關 王惠美籲中央別阻礙地方發展

2019-03-29 00:31

中市烏日溪南僅1條公車 居民爭取增設

2019-03-28 22:41

花9500多萬設新候車亭沒「無障礙設施」 桃市急改善

2019-03-28 22:24

花蓮縣府人事處長交接 王偉曦哽咽感性道別

2019-03-29 17:06

影╱中市警犬隊成軍周年 領犬員Rap唱出8萌犬變猛犬

2019-03-29 10:21

淡水忠烈祠春祭 侯友宜：緬懷先烈 期勉大眾

2019-03-29 10:47

暖暖平交道遮斷器基座 基隆協調北移

2019-03-28 23:29

民怨紙錢「當垃圾載走」 桃園擬改貨車載運

2019-03-29 00:23

中華電信電研院宿舍動工 推動國家數位建設

2019-03-29 16:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top