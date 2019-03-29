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《兒少法》修正案三讀！托嬰中心強制裝監視器 狼師、惡保母全建檔

年輕夫妻月入3萬 9年生5胎累得很幸福

2019-03-29 16:08聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣國姓鄉鍾志遠、鄭雅之夫妻檔9年內生了5個孩子，符合縣府獎勵生育補助，縣長林明溱今頒獎金10萬元；而國姓鄉從去年至今已有4個家庭獲10萬元獎勵金，可惜獨木難撐大局，全鄉人口仍呈負成長。

國姓戶政事務所指出，生育獎勵措施去年元月實施，鄉內去年有3對夫妻領到10萬元的5胎獎金，今年再增鍾氏夫妻，5胎家庭已達4家，看起來生產力十足，實際上，總人口仍呈負成長，今年3月人口18531人，較去年同期少200餘人。

而鍾氏夫婦家住國姓鄉福龜村，年僅31歲和28歲的他們在本月14日生下第5個孩子，這也是他們在9年內的第5胎，因此符合縣府去年元月起推動的獎勵生育補助措施，可獲10萬元獎勵金，林明溱今上午專程到鍾家送上大紅包。

「5子5孫、十全十美！」林明溱到場得知鍾男雙親也生5個孩子，加上現在又有5個孫子不由得大讚，而林也強調，現今低薪環境和社福措施不佳，仍願「增產報國」的夫妻勇氣可佳，地方、中央也該更努力合作改善低薪、社福等問題。

面對眾人詢問要如何運用10萬元獎金，鍾志遠笑著說，會先拿來支付妻子生產的醫療費用、月子餐和寶寶滿月禮等支出，零零總總加一加，10萬元就差不多花完了，未來的奶粉、尿布錢等仍要靠自己努力工作賺錢，就算累也很幸福。

而在台中市環保局上班的鍾月入3萬多元，原本養4個孩子勉強打平，如今再添新生兒，經濟壓力將又加劇，但喜歡小孩的鍾氏夫妻則樂觀看待，他們提到，一家人省吃儉用，生活還是過得去，還有貼心的大女兒會幫忙顧弟妹，沒問題的！

南投縣國姓鄉鍾志遠、鄭雅之夫妻檔9年內生了5個孩子，經濟沉重，但對未來仍樂觀看待...
南投縣國姓鄉鍾志遠、鄭雅之夫妻檔9年內生了5個孩子，經濟沉重，但對未來仍樂觀看待。圖／鍾志遠提供
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南投縣國姓鄉鍾氏夫妻9年生5胎，符合縣府獎勵生育補助，縣長林明溱（右4）今頒獎金...
南投縣國姓鄉鍾氏夫妻9年生5胎，符合縣府獎勵生育補助，縣長林明溱（右4）今頒獎金10萬元。記者賴香珊／攝影
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夫妻生育補助林明溱

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