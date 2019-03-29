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法國在台協會拜會盧秀燕 盼強化雙方交流合作

2019-03-29 13:55中央社 台中29日電

台中市長盧秀燕。圖／台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕。圖／台中市新聞局提供
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法國在台協會主任紀博偉與法商業者今天到台中市政府拜會市長盧秀燕，雙方針對城市環境、防治污染、與法商合作投資台中及文化合作等進行討論，希望促進雙方交流與合作。

市府表示，今天來訪的除了紀博偉，還有多家法商在台公司，包括：達梭系統、法國工商會、法國電力集團、阿爾斯通公司、迪卡儂及亞東工業氣體等。

盧秀燕表示，法國是個漂亮且擁有文化氣息的國家，是台中可以學習及交流的對象，也是許多台中市民嚮往的國度，而台中市做為台灣第二大城，每年有相當多人口前往法國旅遊、遊學與工作，期盼藉由良好的印象基礎，開啟雙方合作的契機。

紀博偉指出，在台期間，他積極了解台灣特色並推動台法雙邊交流，從文化、科技、創新等無役不與，促成不少台法合作事宜。台灣是開發亞洲市場很好的平台，經濟發展潛力十足，目前法國有許多企業也計畫來到台灣投資，希望透過今天互動，進一步深入進行合作，促進台法友好情誼。

市府表示，盧秀燕以「前店、後廠、自由港」三大經濟政策，推動「台中富市3」，要打造台中成為富強城市。台中具有空港與海港積極推動國際化；法國在國際事務、經濟及高科技發展、觀光旅遊等方面都備受國際肯定，在今天的會面中，雙方都表示，希望不久的將來，能為台中市及法國的其他城市，在文化經貿等展開更深入合作。

法國台中市經濟

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