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台中百大婚攝景點票選 心之芳庭高美濕地入榜

2019-03-29 13:52中央社 台中29日電

「台中百大婚紗拍攝景點票選活動」今天公布票選結果，高美濕地（圖）、洲際迷你蛋、神...
「台中百大婚紗拍攝景點票選活動」今天公布票選結果，高美濕地（圖）、洲際迷你蛋、神馬郡休閒農場、磺溪書院、心之芳庭等獲各分組票選冠軍景點。 本報系資料照
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由台中市政府舉辦的「台中百大婚紗拍攝景點票選活動」今天公布票選結果，高美濕地、洲際迷你蛋、神馬郡休閒農場、磺溪書院、心之芳庭等獲各分組票選冠軍景點。

由台中市觀光旅遊局舉辦的「台中百大婚紗拍攝景點票選活動」，分別就自然景點、人文風景、特色建築、生態景觀及產業聚落等5種主題由網友進行票選，第一階段先由各區公所及網友推薦219個景點，選出各主題前20名，組成百大景點，第二階段再票選各主題冠軍景點，累計2萬6609票參加票選。

觀旅局長林筱淇上午在記者會中公布票選結果，各分組冠軍分別是自然景點的清水區高美濕地、特色建築為北屯區洲際迷你蛋、生態景觀為神岡區神馬郡休閒農場、人文風景為大肚區磺溪書院、產業聚落為北屯區心之芳庭。

對於今天的票選結果，台中婚攝業者認為，好的婚攝景點強調整體構圖與寓意，要能夠襯托新人的幸福圓滿才是重點，名山大川並非一定是婚攝首選。

林筱淇指出，為推動代表幸福經濟的婚紗產業，結合時下最夯的網路票選機制，舉辦票選婚紗拍攝景點的活動，用以帶動台中市景點話題與知名度，進一步營造台中觀光新模式，發掘更多吸引海內外民眾前來台中旅遊的亮點題材。

林筱淇也表示，將會依照票選出的景點，整合食、宿、遊、購、娛等相關業者，推出30條建議遊程，歡迎國內外新人到台中拍攝婚紗，更歡迎情侶、網美們一起來體驗，帶動糕餅、旅宿等幸福產業鏈發展。

婚紗高美濕地林筱淇

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