中市74號道增設3匝道一拖3市長 林佳龍：加速全力推動

2019-03-28 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台74號道快速道路台中市太平到霧峰段因無完整上下匝道，造成民眾繞行不便，增加不少行車時間、塞車之苦，立委何欣純等人今邀集交通部長林佳龍等相關單位考察，與會民代、霧峰、太平、東區等地里長們紛紛表達，3匝道從前市長胡志強開始規劃，一拖3任市長，市民殷殷期盼，盼能儘速完工，並爭取六順橋新增南出匝道。交通部長林佳龍回應，會加速全力推動，只要可行性評估通過，交通部一定會做。現場也有地主到場表達對土地可能被徵收的不滿，主管單位也允諾會儘量以公有土地為優先。

交通部長林佳龍說，有鑑於過去市府將計畫送到中央時，常被審查委員會退回，他上任交通部長後，推行預審制，加速交通建設的推動，例如台74線六順橋南入匝道在今年1月已開過2次預審會議，並已經意見交給台中市政府；民眾爭取六順橋新增南出匝道，盼台中市政府儘速將可行性評估送交中央。

立委何欣純說，地方爭取的74號道快速道路3處匝道包括草湖匝道、十九甲匝道及六順橋匝道，其中，草湖匝道已進入規畫設計、用地徵收階段；十九甲匝道已完成水文水理分析報告，正在公路總局審查中，盼力拼今年核定。