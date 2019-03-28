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大振豐、寶雅合作 義賣石虎手繪傘

2019-03-28 18:10聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

保護石虎，大家一起來。石虎是瀕臨絕種的野生動物，目前推出族群數不到500隻。大振豐洋傘推出「發現石虎」手繪傘，在寶雅國際全台分店販售，每賣出一隻洋傘，就捐贈5%所得；大振豐協理陳奕錩、寶雅商品採購部協理蔡明倫，共同捐初89450元給台灣石虎保育協會，為保護生態盡心力。

石虎手繪傘由大振豐與藝術家邢福麟合作開發，綠色傘面打開為白色的植物紋樣，以及彩色的石虎頭像，大又清澈的眼神萌又可愛，這把洋傘在台中花博后里森林園區的發現館也有展出。

大振豐是台灣自有品牌，與國內最大美妝連鎖店寶雅合作，在全省206家分店義賣2484支石虎手繪傘，每隻售價690元，每賣出一支大振豐就捐贈5%義賣所得。陳奕錩說，喜歡石虎的人可以就近購買，藉由保育與傘的結合，讓大家在撐傘的同時，也體認到石虎保育的重要性。

蔡明倫說，很多消費者都關心動物保護議題，與大振豐合作義賣石虎手繪傘，可以傳達為石虎撐起一把保護傘」的觀念，保護瀕臨滅絕的物種。

代表接受捐款的台灣石虎保育協會顧問余建勳說，目前募集的經費，多用於雞舍防治，透過補助養雞戶圍網，避免石虎進入雞舍獵捕雞隻，而遭到撲殺的命運，估計每年因此死亡的石虎約20-50隻；部分經費用於保護石虎的推廣教育與相關研究。

大振豐洋傘與寶雅國際合作，義賣石虎手繪傘，每賣出1支就捐5%所得保育石虎，總計8...
大振豐洋傘與寶雅國際合作，義賣石虎手繪傘，每賣出1支就捐5%所得保育石虎，總計89450元。圖／台中市新聞局提供
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石虎義賣花博

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