蔡其昌會勘西濱噪音問題 大安段將增設隔音牆8月底完工

2019-03-28 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



立法院副院長蔡其昌今天邀集公路總局等單位會勘西濱快速公路噪音問題，公路總局同意在大安段增設隔音牆，今年8月底前完工，改善附近居民生活品質。善。

蔡其昌今天邀水利署第三河川局局長白烈燑、交通部公路總局第二區養護工程處台中工務段段長郭純鑑、台中市議員施志昌及大安區頂安里里長陳麗涓、福住里里長陳金隆、海墘里里長王勝宗、大甲區德化里里長李炳杉、江南里里長李文登等人，先會勘大安溪社尾堤防整治，蔡其昌已爭取近3000萬經費，將大安溪沿岸造灘固防，三河局現已進行上游護岸整治作業，預計7月汛期前完工，地方居民希望社尾堤防連接三十甲中下游堤防能加強護岸完整防護，蔡其昌邀集相關單位現勘研擬，未來也將由三河局研議施作其中下游完整護岸，白烈燑局長表示，下個月將於沿岸置入消波塊並將水道引流至水道中央，讓居民居住安全受到更好的保障。

西濱快速公路大安段，地方居民感謝蔡其昌向中央爭取近65億預算編列完成高架化工程，他們擔心的車禍問題總算解決，但通車後大量車流所產生的噪音問題卻讓週邊居民苦不堪言，影響生活安寧，在蔡其昌與施志昌議員現勘建議下，公路總局將增設大安段隔音牆工程，總經費1800萬元，預計今年8月底前完工。