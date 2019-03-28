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南投梅子節31日登場 邀民眾來品梅

2019-03-28 19:20中央社 南投縣28日電

南投梅子節31日在信義鄉農會梅子夢工廠登場，當天安排千人製梅、梅子料理品嚐等活動，南投縣長林明溱今天邀民眾來品梅。

受今年1月、2月乾旱影響，南投梅子結實數量只剩往年2成到3成，但結實少讓品質更好，南投縣政府與信義鄉農會舉辦「南投梅子節」系列活動，31日在信義鄉農會梅子夢工廠開幕，當天有千人製梅、特色輕食料理品嚐、梅子料理等，縣府今天對外宣傳，邀民眾參加。

林明溱說，縣府每年青梅產期舉辦南投梅子節，邀民眾來賞梅、品梅，並推廣南投優質梅子產品，今年雖因乾旱導致梅子減產而價格上揚，但縣府推廣熱度不減，尤其南投梅子產品種類多、品質優，食用梅子對健康有益，盼透過推廣讓更多人愛上梅產品。

信義鄉農會總幹事黃志輝說，31日開幕當天在梅子夢工廠除有免費千人製梅體驗，還可兌換限量輕食料理、免費品嚐梅子料理、品評農村酒莊釀造梅酒；4月20日在國道南投服務區舉辦脆梅製作體驗，付費報名參加者可將半成品帶回家，還可額外獲得2台斤新鮮脆梅。

行政院農業委員會農糧署表示，梅子營養豐富，具有鈣、鐵等多種礦物質及豐富有機酸，但不適宜直接食用，可依梅子成熟度不同，加工成脆梅、紫蘇梅、陳年梅、梅醬、梅醋、梅酒等梅製品，是一種強鹼性食品，能平衡人體酸鹼值，是現代人保健養生好選擇。

林明溱行政院國道

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