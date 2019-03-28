盧秀燕招商百億 民進黨市議員：延續林佳龍政績

2019-03-28 13:11 中央社 台中28日電



台中市議會民進黨團今天表示，台中市長盧秀燕指出上任兩個多月有新台幣200多億的投資案，這都是延續前台中市長林佳龍的政績，呼籲盧秀燕謙卑執政，積極作為。

民進黨團指出，勤美集團投資120億的「勤美之森」大樓工程，日前盧秀燕主持開工典禮，同時宣布多項重大企業投資案，包括巨大機械投資50億、車王電子投資25億，總投資金額超過200億。

總召李天生表示，林佳龍任內優化投資環境，「築巢引鳳」吸引許多投資案，投資案並非短期內就能實現，林佳龍任內招商9000億，盧秀燕4年後要超過，才算是進步。

副總召邱素貞表示，盧秀燕延續林佳龍的政績，現在3個月蜜月期過了，應該上緊發條，積極作為，除了招商之外，即將結束的花博也應積極推展。

市議員賴佳微指出，盧秀燕就任至今，針對主要政見都未有積極作為，全部推給中央、前任市長，如此不負責任的態度，讓台中回到10年前「重北輕南忘台中」，不要消磨前任市長的努力。

市議員林德宇指出，市政建設是一棒接一棒，上任90天本就很難有新興能落成的工程，市政成果應該要做一分說一分，呼籲盧秀燕應謙卑執政。

市府新聞局長吳皇昇表示，盧秀燕上任後，許多大型企業看上台中市的發展潛力，紛紛敲定投資計畫，企業選在此刻加碼或延續投資計畫，不僅是對新市府團隊的信賴，也是對台中未來發展有信心；台中能吸引企業投資，代表環境與前景被看好，台中的繁榮格局靠的是不分你我共同努力，市政也是一棒接一棒延續下去。