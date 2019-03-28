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盧秀燕批降載不公平 籲「降載報表送行政院備查」

2019-03-28 10:59聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中市長盧秀燕今出席行政院會，她批評台電降載不公平，「北部長官多，降載比較多，中南部就管你的」。盧秀燕建議，為有效解決空汙問題，建議台電各電廠每月降載報表，應該攤開在陽光下，送行政院會備查。

盧秀燕說，台灣高度倚賴火力發電，空汙問題很嚴重，不只中部地區，從北到南各地區都很嚴重，政府採取降載等措施，但市府發現，她去年底上任到3月18日，降載比例嚴重不公平，台北協和電廠降載幅度1億4千萬度，台中電廠燒降載幅度只有3000萬度，只有協和電廠降載的1/4。

盧秀燕說，中部地區對於空汙都很有感受，台電降載不公平，經濟部、行政院不一定清楚，為有效解決空汙問題，建議台電每月各電廠降載的報表，應該送行政院會，清楚攤開在陽光下。

盧秀燕說，北部降載比中南部多的原因，一方便北部機關多、長官多，一旦空汙就很容易被發現，至於中南部管你的；其次從經濟成本考量，協和電廠燒重油比較貴，中火燒煤炭比較便宜，而且中火是全國最大電廠，統一調度最方便，她希望台電降載報表送行政院備查，不要犧牲中南部民眾的健康。

台中市環保局表示，從104年起空品不好時，台中市環保局透過溝通平台，向台電中火提出降載建議，但106年下旬環保署公告空汙緊急應變辦法，關於國營事業的應變措施，改由中央統一調度。

環保局表示，現在中火要降載多少？都由中央來決定，市府只能透過聯繫窗口反應，希望中央看見中南部空品問題，不要把既有的歲檢修機組，來充當空汙降載量。

台中市長盧秀燕在行政院會建議，台電各電廠降載不公平，每月降載報表應該送行政院備查...
台中市長盧秀燕在行政院會建議，台電各電廠降載不公平，每月降載報表應該送行政院備查。圖／台中市新聞局提供
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台中市近日空品不佳，台中市長盧秀燕在行政院會建議，台電各電廠每月的降載報表，應該...
台中市近日空品不佳，台中市長盧秀燕在行政院會建議，台電各電廠每月的降載報表，應該送行政院備查。本報資料照片
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台電行政院盧秀燕

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