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持續200年了 彰化南瑤宮與嘉義奉天宮今晨會香

2019-03-28 09:01聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化南瑤宮媽祖7天6夜笨港進香第5天行程，今天清晨5點許，在嘉義縣新港奉天宮舉行歷史性的兩宮「會香(交香)大典」，隨後由彰化市大南門開彰祖廟「接頭香」（又稱「祭頭香」），延續此一具有200多年傳統的儀式。

很多信眾一直不了解為何彰化南瑤宮要到笨港進香，而笨港又是在那裡？各宮廟各有解讀，也衍生了宮廟之間的誤解與爭執，造成不相往來，讓信眾引以為憾。

彰化南瑤宫代表人彰化市長林世賢指出，彰化南瑤宮建廟於清乾隆3年（西元1738年），開基三媽的香火是早在清朝雍正年間由來自笨港的楊謙、自笨港天后宮攜往彰化的，也因此才有南瑤宮的誕生，進而發展出歷史性的南瑤宮往笨港進香宗教盛事。

但約在清朝嘉慶年間，笨港天后宮被洪水沖走，導致原本南瑤宮回祖廟進香的活動曾經宣告中斷。後來，南瑤宮的進香活動，改為至同樣與笨港天后宮有淵源的雲林縣北港朝天宮與嘉義縣新港奉天宮等宮廟會「子時香」，藉此會香，象徵延續笨港天后宮的香火。

不過，南瑤宮和北港朝天宮在28年前曾因部分信徒發生誤解，會「子時香」活動中斷，6年前雙方才盡釋前嫌，重新有往來，並恢復會香。至於南瑤宮和新港奉天宮之間的會香活動則一直持續未曾中斷，是南瑤宮往笨港進香活動的焦點活動之一。

南瑤宮與奉天宮今天清晨5時許的「會香大典」，由南瑤宮笨港進香主委林世賢、進香大總理陳敏生與奉天宮主委何達煌共同主持，約在6時結束。隨後在奉天宮廟門口，由來自彰化市大南門開彰祖廟，進行延續200年傳統的「接頭香」儀式。

位在彰化市民權里民族路401號的大南門開彰祖廟，奉祀土地公，地緣上正好是南瑤宮老大媽會的發祥地，因此，每當南瑤宮笨港進香活動由老大媽會主辦時，即由開彰祖廟負責「接頭香」的重要工作。今年南瑤宮笨港進香活動由老大媽會、老四媽會與聖四媽會輪值合辦（即今年的「大媽年」）時，依慣例即大南門開彰祖廟擔起前往新港奉天宮「接頭香」重任。

彰化南瑤宮的香爐(右）和嘉義新港奉天宫的香爐，今天清晨進行歷史性的會香儀式。圖／...
彰化南瑤宮的香爐(右）和嘉義新港奉天宫的香爐，今天清晨進行歷史性的會香儀式。圖／彰化市公所提供
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彰化南瑤宮的香爐(右較大者）和嘉義新港奉天宫今天清晨的會香儀式，由南瑤宮進香主委...
彰化南瑤宮的香爐(右較大者）和嘉義新港奉天宫今天清晨的會香儀式，由南瑤宮進香主委林世賢（中）與進香大總理陳敏生（右）以及奉天宮董事長何達煌（左）合作舀香火。圖／彰化市公所提供
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彰化南瑤宮和新港奉天宫完成歷史性的會香之後，南瑤宮進香主委林世賢（右）和進香大總...
彰化南瑤宮和新港奉天宫完成歷史性的會香之後，南瑤宮進香主委林世賢（右）和進香大總理陳敏生護香擔離開奉天宮。圖／彰化市公所提供
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南瑤宮奉天宮北港朝天宮

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