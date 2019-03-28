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台中捷運綠線軌道經濟夯 單元12建商搶進

2019-03-28 08:07聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中捷運綠線去年11月試運轉，目標2020年底綠線全線通車，軌道經濟也逐漸發酵。其中，捷運綠線機廠捷運專區，以及鄰近的單元12重劃區隨著交通建設、Costco（好市多）進駐、國道四號到位，成為建商搶進的熱門區段，包括國泰、達麗、惠宇、鉅虹、精銳、登陽、漢宇等建商購地插旗，推案量爆增。

其中，鉅虹建設在單元12與機廠捷運專區周邊共有8塊、逾萬坪土地，鉅虹去年第三季推出「水岸岩」，銷售近9成，預計今年第三季推出二期；今年1月啟用的「鉅虹美學館」，位於單元12松竹路、近綠捷G3站，600坪空間近期邀請藝術家余燈銓、謝淑慧、陳得賜聯展，展期3個月，吸引不少鉅虹家族之友，以及喜愛攝影、民眾上門參觀。

鉅虹建設董事長劉品辰說，多年參觀國外建築的感悟，購地挑選有寬廣的生活空間。 「水岸岩」位於旱溪自行車道旁，基地2516坪，留出逾1500坪的綠地種植大型喬木；每戶皆有一棵主樹，屋頂設置菜圃，可遠眺中央山脈與鳶嘴山，視野無限寬廣；他堅持經營生活美學，社區必有水、風、綠、光等元素，與小時候釣青蛙、抓蟋蟀的鄉居野趣有極大的關係。

劉品辰事業有成後，經常抽空習畫，頗有心得，很願意創造藝術家的舞台，其所收藏的余燈銓、郭國相、任大賢的公共藝術作品未來也將放置於「水岸岩」社區。

鉅虹建設董事長劉品辰（左二）在單元12的「鉅虹美學館」，邀請藝術家余燈銓（左一）...
鉅虹建設董事長劉品辰（左二）在單元12的「鉅虹美學館」，邀請藝術家余燈銓（左一）、謝淑慧（右二）、陳得賜（右一）聯展，展期3個月。記者趙容萱／攝影
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鉅虹建設董事長劉品辰（中）在單元12的「鉅虹美學館」，邀請藝術家余燈銓（左二）、...
鉅虹建設董事長劉品辰（中）在單元12的「鉅虹美學館」，邀請藝術家余燈銓（左二）、謝淑慧（右三）、陳得賜（左三）聯展，展期3個月。記者趙容萱／攝影
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鉅虹建設董事長劉品辰在單元12的「鉅虹美學館」邀請藝術家余燈銓等人聯展，展期3個...
鉅虹建設董事長劉品辰在單元12的「鉅虹美學館」邀請藝術家余燈銓等人聯展，展期3個月，圖為余燈銓與作品「鵝戲」合影。記者趙容萱／攝影
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